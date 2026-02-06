Сіярто різко розкритикував українську тенисистку: у чому причина

Олександра Олійникова / © Associated Press

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав «обурливою та скандальною» поведінку української тенісистки Олександри Олійникової, яка відмовилася від рукостискання та спільного фото з угорською спортсменкою Анною Бондар.

Про це він написав у своєму Facebook.

Інцидент стався під час турніру WTA 250 у румунському місті Клуж-Напока. Як пояснила Олександра Олійникова для «Української правди», причиною відмови стала участь Бондар у турнірі на території Росії у грудні 2022 року, де фінансування здійснювалося коштами компанії «Газпром».

«Це те саме, що поїхати грати турнір у нацистську Німеччину в 1941 році й отримати винагороду ювелірними прикрасами євреїв, знищених у таборах смерті Освенцим і Треблінка. Те саме зло — тільки 80 років потому», — аргументувала свою позицію українська спортсменка.

Петер Сіярто, коментуючи ситуацію у Facebook, відкинув звинувачення на адресу угорської тенісистки та розкритикував позицію Олійникової.

«Якщо зловмисні люди змішують спорт з геополітикою, це завжди призводить до неприємностей і негідних ситуацій. Жодна нормальна людина в світі не може повірити, що спортсмени несуть відповідальність за рішення політиків», — зазначив глава МЗС Угорщини.

Угорський посадовець також окремо прокоментував історичні паралелі, використані Олійниковою. Він заявив, що спроба дискредитувати Анну Бондар через згадки про нацизм «характеризує саму українську спортсменку».

За даними видання «Українська правда», Олійникова пояснила свою позицію моральними міркуваннями, назвавши прийняття виплат від російських державних компаній у нинішніх умовах «тим самим злом», що відбувалося 80 років тому.

Нагадаємо, українські тенісистки Олександра Олійникова та Дар’я Снігур вийшли до півфіналу турніру WTA 250 у румунському місті Клуж-Напока.

