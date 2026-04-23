ТСН у соціальних мережах

Сіярто різко відповів на звинувачення у проросійській політиці: що заявив

Міністр закордонних справ Угорщини відповів на звинувачення у зв’язках з РФ та заявив, що не зраджував країну.

Петер Сіярто

Петер Сіярто / © Associated Press

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, який залишає свою посаду, заявив, що за час своєї каденції ніколи не діяв в інтересах Росії.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню Telex.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи можна вважати його діяльність державною зрадою, Сіярто зазначив, що подібні твердження є надзвичайно серйозними.

«Мені це особисто болить. 11 років я працював над нормальними, прагматичними відносинами з Росією», — повідомив він.

Політик також додав, що вважає такі звинувачення необґрунтованими, оскільки «ніколи не служив російським інтересам». Сіярто наполягає, що взаємодія з Москвою мала винятково прагматичний характер і принесла Угорщині економічні переваги. Зокрема, він наголосив на отриманні дешевих енергоресурсів, що, на його думку, є прямим виграшем для країни.

Сіярто підкреслив, що вважає образливим таврування його як проросійського політика.

«Звинувачувати когось у зраді — це дуже серйозна справа», — зауважив він.

Сіярто та Росія — останні новини

Нагадаємо, раніше в березні WP повідомила, що Сіярто роками таємно звітував Лаврову про закриті засідання ЄС просто під час перерв.

Журналісти опублікували записи телефонних розмов очільників МЗС Угорщини та РФ — Петера Сіярто і Сергія Лаврова, які підтверджують роботу Будапешта в інтересах Кремля. Угорський міністр не лише передавав конфіденційні дані Євросоюзу, а й особисто допомагав знімати санкції з родини російського олігарха Алішера Усманова.

Своєю чергою Сіярто підтвердив, що регулярно контактує з Лавровим під час закритих засідань ЄС, хоча раніше Будапешт це заперечував. Міністр назвав такі дзвінки нормальним елементом дипломатії та консультацій з партнерами, оскільки рішення Брюсселя впливають на зовнішні зв’язки Угорщини.

