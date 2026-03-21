Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто / © Associated Press

Протягом багатьох років уряд Угорщини під керівництвом Віктора Орбана надавав Москві інформацію про делікатні дискусії в ЄС.

Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на нинішніх та колишніх посадовців європейської безпеки.

За словами одного зі співрозмовників видання, міністр закордонних справ Сіярто під час перерв у засіданнях ЄС регулярно телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову, щоб надавати Кремлю «живі звіти про те, що обговорювалося» та можливі рішення.

Неназваний чиновник зазначив, що завдяки таким дзвінкам Сіярто «на кожній зустрічі ЄС протягом багатьох років Москва фактично перебувала за столом засідань».

У виданні нагадали, що очільник угорської дипломатії в уряді Орбана здійснив 16 офіційних візитів до Москви від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Останній з них відбувся 4 березня, коли він зустрівся з президентом Володимиром Путіним.

Нагадаємо, спроба європейських лідерів узгодити виділення Україні масштабного кредиту на суму 90 мільярдів євро завершилася провалом через демарш Угорщини, яку підтримала Словаччина.

Причиною блокування життєво важливих для Києва коштів стала суперечка довкола транзиту російської нафти.

При цьому чинний уряд Угорщини стверджує, що Україна нібито намагається влаштувати країні «тотальну енергетичну блокаду», цілеспрямовано атакуючи газову інфраструктуру на території РФ.

За версією угорського МЗС, українські військові нібито випустили 22 ударні дрони по російській компресорній станції, яка забезпечує роботу газопроводу «Турецький потік». Очільник угорської дипломатії Петер Сіярто заявив, що українці «перетнули всі межі», адже цей об’єкт є критично важливим для постачання блакитного палива до Угорщини.