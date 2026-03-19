Сіярто звинуватив Україну в атаці на "Турецький потік" і заявив про енергетичну блокаду

У Будапешті говорять про загрозу енергобезпеці після нібито атаки на компресорну станцію газопроводу.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив про нібито атаку на компресорну станцію газопроводу «Турецький потік» і поклав відповідальність за це на Україну.

Відповідну заяву оприлюднив речник угорського уряду Золтан Ковач.

За словами Сіярто, об’єкт, який забезпечує постачання газу до Угорщини, зазнав удару із застосуванням безпілотників. У Будапешті розцінили це як загрозу енергетичній безпеці країни.

«Українці перейшли всі межі, намагаючись здійснити фактичну енергетичну блокаду Угорщини, атакувавши ключову компресорну станцію „Турецького потоку“ за допомогою дронів», — заявив глава угорського МЗС.

Він також наголосив, що цей інфраструктурний об’єкт має критичне значення для стабільних поставок природного газу до країни. У зв’язку з цим Сіярто закликав припинити будь-які дії, які можуть поставити під загрозу енергопостачання.

Окрім цього, угорський міністр заявив, що, на його думку, Україна вже нібито обмежує постачання нафти, а тепер може вплинути і на газові потоки.

У Будапешті також підкреслили, що Угорщина продовжує відігравати важливу роль у постачанні енергоресурсів до України.

Українська сторона на момент заяви офіційно не коментувала ці звинувачення.

Додамо, що відносини між Києвом і Будапештом загострилися через відкритий шантаж угорського прем’єра Віктора Орбана. Експерти зазначають, що він блокує ініціативи для України заради власних передвиборчих рейтингів.

