Сіярто звинуватив Україну в атаці на "Турецький потік" і заявив про енергетичну блокаду
У Будапешті говорять про загрозу енергобезпеці після нібито атаки на компресорну станцію газопроводу.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив про нібито атаку на компресорну станцію газопроводу «Турецький потік» і поклав відповідальність за це на Україну.
Відповідну заяву оприлюднив речник угорського уряду Золтан Ковач.
За словами Сіярто, об’єкт, який забезпечує постачання газу до Угорщини, зазнав удару із застосуванням безпілотників. У Будапешті розцінили це як загрозу енергетичній безпеці країни.
«Українці перейшли всі межі, намагаючись здійснити фактичну енергетичну блокаду Угорщини, атакувавши ключову компресорну станцію „Турецького потоку“ за допомогою дронів», — заявив глава угорського МЗС.
Він також наголосив, що цей інфраструктурний об’єкт має критичне значення для стабільних поставок природного газу до країни. У зв’язку з цим Сіярто закликав припинити будь-які дії, які можуть поставити під загрозу енергопостачання.
Окрім цього, угорський міністр заявив, що, на його думку, Україна вже нібито обмежує постачання нафти, а тепер може вплинути і на газові потоки.
У Будапешті також підкреслили, що Угорщина продовжує відігравати важливу роль у постачанні енергоресурсів до України.
Українська сторона на момент заяви офіційно не коментувала ці звинувачення.
Додамо, що відносини між Києвом і Будапештом загострилися через відкритий шантаж угорського прем’єра Віктора Орбана. Експерти зазначають, що він блокує ініціативи для України заради власних передвиборчих рейтингів.