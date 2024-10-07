Сікорський назвав, що забороняє Польщі збивати російські ракети

The Times пише, що Польща та її регіональні союзники спішно готуються до можливого нового нападу РФ.

Польща "конституційно зобов'язана" збивати ракети, що летять у напрямку її території, однак НАТО забороняє це робити.

Про це заявив голова МЗС Польщі Радослав Сікорський, йдеться у статті оглядача The Times Едварда Лукаса.

Як йдеться у статті, якщо Росія викликає у прикордонних країн НАТО страх, то США – розчарування через свою нерішучу позицію.

"Деякі представники прикордонних держав вважають, що кілька років тому США відповіли на серйозну російську кібератаку короткочасним відключенням електрики в Москві. Вони хотіли б отримати таку ж сильну відповідь на набагато частіші атаки на них", – зазначив автор матеріалу.

За словами голови МЗС Литви Габріелюса Ландсбергіса, у Сполучених Штатів "є засоби, щоб проводити реальні червоні лінії, коли вони цього хочуть, то чому ми не можемо зробити це для НАТО?"

Лукас зазначив, що хоча Польща, а також країни Балтії та Скандинавії сподіваються на перемогу України та надають їй величезну допомогу, вони побоюються, що перемогти може Росія завдяки її чисельності.

"Як би не закінчилася війна, за кілька років Росія буде готова до нової війни. НАТО не готове до цього, у нього немає достатніх запасів, планів і зброї... Тому Польща та її регіональні союзники спішно готуються до найгіршого і до того, щоб у разі потреби битися поодинці", – вказано в матеріалі.

Нагадаємо, 8 липня між Україною та Польщею була укладена угода, якою була передбачена можливість перехоплення російських ракет і дронів польськими силами в небі над Україною, які летять у напрямку Польщі. Однак невдовзі після цього в Міноборони Польщі заявили, що не збиватимуть ракети без погодження з усіма членами НАТО.

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