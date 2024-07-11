Сікорський повідомив, скільки осіб зареєструвалися для участі в Українському легіоні в Польщі

Кілька тисяч осіб уже зареєструвалися для участі в Українському легіоні в Польщі - новому добровольчому військовому підрозділі.

Про це заявив польський міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на заході NATO Public Forum, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

З його слів, у його країні починають готувати першу українську бригаду, яка складається з добровольців у Польщі. До слова, дипломат наголосив, що в Республіці нараховують до мільйона українців обох статей.

"Кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі в цьому призові. Що цікаво, багато хто з них справді хоче служити й ротувати своїх співвітчизників. Але вони кажуть, що не хочуть бути відправленими в бій, не будучи належно навченими та екіпірованими", – зазначив Сікорський.

Сікорський каже, що Варшава займеться навчанням та екіпіруванням, щоб згодом добровольців надали Україні як підрозділ із правом повернення до Польщі після проходження ротації.

"Якби так вчинила кожна європейська країна, в України було б кілька бригад", - наголосив очільник МЗС Польщі.

Як повідомлялося, польський міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща збиватиме ракети РФ над Україною лише в одному випадку - якщо буде рішення всього НАТО.

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