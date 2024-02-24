Сікорський принизив російського посла в ООН, спростувавши всі брехливі заяви про Україну

Постпред РФ на засідання Радбезу ООН знову повторив пропагандистські брехливі наративи про Україну, війну та країни Заходу.

Голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на засіданні Радбезу ООН спростував брехливі заяви російського представника при ООН Васілія Небензі про російську агресію проти України.

Про це інформує Укрінформ.

Він заявив, що "вражений тоном і змістом виступу російського посла".

Зокрема представник РФ назвав "клієнтами заходу", насправді Київ бореться за те, щоб бути незалежним від будь-кого, нагадав Сікорський.

Російській постпред назвав українські владу "злочинним київським режимом", хоча вона була обрана на демократичних виборах.

Небензя називає українців "нацистами", проте, нагадав Сікорський, "президент — єврей, міністр оборони — мусульманин, і в них немає політичних в'язнів".

Також представник РФ заявив, про високий рівень корупції в Україні. "Що ж, Олексій Навальний задокументував, наскільки чесна й непідкупна влада в його країні", - зауважив голова МЗС Польщі.

Постпред РФ звинуватив у війні неоколоніалізм США. Насправді саме Росія намагалася знищити Україну в ХІХ столітті, при більшовиках, і це третя спроба, нагадав міністр.

"Він сказав, що нас охопила русофобіїя. Фобія означає ірраціональний страх. Проте, колишній президент Росії і путінські пропагандисти майже щодня погрожують нам ядерним знищенням", - сказав Сікорський.

Міністр заявив, що це "не ірраціонально, коли Росія загрожує нам, ми віримо цьому".

"Він сказав, що ми відкидаємо інтереси безпеки Росії. Неправда, ми почали переозброюватися тільки тоді, коли Росія почала вторгатися до своїх сусідів", - зазначив міністр.

Також Небензя заявив, що Польща напала на Росію під час Другої світової війни.

"Про що він каже? Це Радянський Союз напав на Польщу разом з нацистською Німеччиною 17 вересня 1939 року. Вони навіть провели спільний парад перемоги 22 вересня", - пояснив Сікорський

Постпред каже, що Росія завжди тільки відбивала агресію.

"А що робили російські війська біля воріт Варшави в серпні 1920 року? Вони перебували там на екскурсії?" - іронічно запитав міністр.

Правда полягає в тому, що на кожне вторгнення в Росію припадає 10 російських вторгнень в інші країни.

Він каже, що це віроломна війна за дорученням Заходу. "Моя порада (Росії, - ред.): не потрапляйте в пастку Заходу, виведіть свої війська відповідно до міжнародно визнаних кордонів і уникайте цієї західної змови", - зазначив Сікорський.

Небензя каже, що в Україні стався "незаконний державний переворот" у 2014 році. "Я там перебував у той час. Ніякого перевороту не було, президент Янукович убив сотню своїх співвітчизників. І був відсторонений від посади демократично обраним українським парламентом, включаючи його власну Партію регіонів", - розповів міністр.

І, нарешті, він каже, що нібито Росію ніколи не можна перемогти.

"Росія не виграла Кримську війну, не виграла російсько-японську війну, не виграла Першу світову війну, не виграла битву за Варшаву. Вона не перемогла в Афганістані й не виграла холодну війну", - зауважив міністр.

Але в цьому є і позитив: після кожної поразки проводилися реформи.

"Така демагогія, — додав польський міністр, — негідна постійного члена Ради Безпеки ООН. Але чого досяг посол, так це нагадав нам, чому ми чинили опір радянському пануванню. І чому Україна чинить опір нині".

За словами Сікорського, "їм не вдалося підпорядкувати нас тоді, їм не вдасться підпорядкувати Україну й нас тепер".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін в інтерв'ю пропагандисту Карлсону заявив, що поляки "змусили" Гітлера напасти на них.

Крім того, ми раніше інформували, що ведуча державного російського ТБ Ольга Скабеєва вважає, що треба знищити всіх українців.

Читайте також: