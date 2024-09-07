Сікорський розповів, коли Польща буде збивати російські ракети над Україною

Польща може втрутитися, якщо російські ракети становлять загрозу для українських АЕС, посилаючись на право на самооборону.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща має законне право збивати російські ракети, якщо вони становлять загрозу для українських атомних електростанцій.

Про це він повідомив у інтерв'ю ВВС.

Відповідаючи на запитання про «червоні лінії» Польщі щодо Росії та України, зокрема про можливість збивання російських ракет в українському повітряному просторі, Сікорський навів приклад можливої загрози для атомних об'єктів в Україні.

Сікорський нагадав про Чорнобильську катастрофу яка сталася в Україні, і запропонував уявити ситуацію, коли один із російських безпілотників або ракет, збившись із курсу, потрапляє не в Польщу чи Румунію, як це вже траплялося, а в одну з українських атомних станцій. Він підкреслив, що, на його думку, Польща має допомогти Україні захистити її атомні електростанції від подібних інцидентів.

Журналістка запитала, чи вважає Сікорський можливим, що польська система ППО може збивати ракети на території України, навіть якщо вони не перетинають польський кордон. Міністр відповів, що це його особиста думка і юридично Польща мала б право на самооборону в такій ситуації, але офіційних рішень з цього питання ще не ухвалювали.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтервʼю Financial Times зазначив, що членство в НАТО не скасовує відповідальність кожної країни за захист власного повітряного простору.

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