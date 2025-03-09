Сікорський відповів Маску, що буде у разі відключення Starlink для України

Ілон Маск почав надавати послуги Starlink в Україні після того, як російські війська вторглися й закрили наземні інтернет-послуги та мережі мобільного зв'язку.

Відключення послуги супутникового зв’язку Starlink для України, про що каже мідьярдер Ілон Маск, стране ознакою ненадійності постачальника. Отже знадобиться інший.

Про це йшлося у дописі міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського у мережі Х 9 березня.

Сікорський нагадав, що Starlinks для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі. І вартує це близько 50 мільйонів доларів на рік.

"Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших постачальників", — написав польський міністр.

Раніше власник SpaceX Ілон Маск, окрім того, що заперечив, що компанія продає Росії термінали супутникового звʼязку Starlink, заявив, що український фронт може посипатися, якщо він відключить Starlink.

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