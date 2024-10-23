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Сікорський запропонував Шольцу радикальні зміни щодо підтримки українських біженців

Сікорський запропонував Шольцу радикальні зміни щодо підтримки українських біженців

Радослав Сікорський заявив, що Німеччина не повинна стимулювати українців залишатись за кордоном / Фото: Associated Press

На думку польського міністра, українські чоловіки мають захищати державу, а жінки -- підтримувати економіку, замість того, щоб отримувати соціальну допомогу у Німеччині.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час нещодавньої зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом запропонував йому припинити створювати фінансові стимули для українських біженців, щоб вони повертались на батьківщину.

Про це Сікорський розповів в ефірі TVP Info.

На думку Сікорського, гроші, які отримують біженці у Німеччині варто було б передавати безпосередньо Україні.

"Я запропонував йому [Шольцу – ред.], щоб ті гроші, які видаються на українських біженців у Німеччині — а там платять соціальну допомогу у 530 євро на місяць плюс житло, що разом може становити до 1200 євро — краще було б віддати Україні", — заявив польський міністр.

Він додав, що вважає "недобрим" стимулювати грошима українців залишатись у Німеччині замість того, щоб чоловікам йти на фронт та захищати свою державу, а жінкам працювати та платити податки.

Нагадаємо, Сікорський звинуватив Росію в поширенні дезінформації, кібератаках на установи та компанії, незаконному перетині польського кордону та диверсіях по всій країні. Міністр не виключає, що Польща може вислати з країни російського посла, "якщо диверсії продовжаться".

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