Сікорський заявив, що Польща підтримує вступ України до ЄС, але має деякі вимоги

Переговори з Україною ускладняються через те, що на Київ тиснуть.

Польща підтримує вступ України до ЄС, але має свої вимоги до Києва на цьому шляху.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, посиланням на RMF 24.

"Ми хочемо зберегти підтримку обох сторін політичної суперечки в Сполучених Штатах щодо альянсу з Європою, підтримки України, фізичної присутності американських військ у Польщі", - сказав політик.

Він зазначив, що переговори з Україною ускладнюються через тиск, який нібито чиниться на країну. Зокрема, він сказав: "У морі вона почувається добре, на суші трохи гірше. Ми підтримуємо Україну, але, звичайно, у нас є свої вимоги, як це буває між сусідами."

Нагадаємо, Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН і відкласти його "приналежність" на 20 років, що викликало критику в Україні. У МЗС заявили, що територіальна цілісність України не підлягає обговоренню, а Меджліс назвав цю пропозицію неприпустимою. Сікорський пізніше пояснив, що його заява була гіпотетичною.

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