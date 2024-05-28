Сікорський зробив заяву щодо відправлення польських військ до України

Сікорський відповів на запитання, чи готова Польща відправити війська до України.

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща не повинна виключати відправку військ до України.

Про це він сказав в інтерв’ю Gazeta Wyborcza.

Водночас міністр не уточнив, якою буде роль польських військ.

"Ми не повинні цього виключати. Ми повинні залишити Путіна в здогадках щодо наших намірів", - йдеться в повідомленні.

Відправлення іноземних військ до України: що відомо

Нагадаємо, Франція розглядала введення військ, якби росіяни прорвали лінію фронту і Україна попросила про допомогу.

Можливість відправлення військових до України обговорює і Естонія.

На тлі цього офіцер армії Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін розповів, як може виглядати алгоритм розміщення іноземних військ союзників в Україні.

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