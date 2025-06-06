ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
286
Час на прочитання
1 хв

Сікорський іронічно дорікнув Маску: політика не така проста, як здавалося

Сікорський звернувся до Маска після його перепалки з Трампом, зазначивши, що політика складніша, ніж здається.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський / © Associated Press

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський іронічно прокоментував публічну суперечку між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском, нагадавши останньому, що політика — справа не з легких.

Свій допис дипломат опублікував у соцмережі X.

«Бачиш, великий начальнику (в оригіналі — big man), політика виявилася складнішою, ніж ти думав», — написав Сікорський, реагуючи на останню перепалку між двома американськими публічними фігурами.

Скриншот: Х

Скриншот: Х

Зазначимо, що у березні Ілон Маск вже мав конфлікт із польським міністром — тоді він назвав Сікорського «маленькою людиною» (little man) під час суперечки, що виникла після погроз мільярдера відключити супутниковий зв’язок Starlink в Україні.

Цього разу реакцію Сікорського викликав коментар Трампа, який заявив, що здобув би перемогу на президентських виборах без жодної допомоги Маска.

У відповідь Маск дозволив собі публічну критику на адресу Трампа, зокрема щодо його бюджетного законопроєкту. Американський президент, своєю чергою, відповів ще гостріше — натякнувши на можливість позбавити компанії Маска державних субсидій.

Нагадаємо, 29 травня американський мільярдер Ілон Маск оголосив про завершення своєї роботи в адміністрації США на посаді голови департаменту урядової ефективності DOGE.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie