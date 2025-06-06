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Сікорський іронічно дорікнув Маску: політика не така проста, як здавалося
Сікорський звернувся до Маска після його перепалки з Трампом, зазначивши, що політика складніша, ніж здається.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський іронічно прокоментував публічну суперечку між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском, нагадавши останньому, що політика — справа не з легких.
Свій допис дипломат опублікував у соцмережі X.
«Бачиш, великий начальнику (в оригіналі — big man), політика виявилася складнішою, ніж ти думав», — написав Сікорський, реагуючи на останню перепалку між двома американськими публічними фігурами.
Зазначимо, що у березні Ілон Маск вже мав конфлікт із польським міністром — тоді він назвав Сікорського «маленькою людиною» (little man) під час суперечки, що виникла після погроз мільярдера відключити супутниковий зв’язок Starlink в Україні.
Цього разу реакцію Сікорського викликав коментар Трампа, який заявив, що здобув би перемогу на президентських виборах без жодної допомоги Маска.
У відповідь Маск дозволив собі публічну критику на адресу Трампа, зокрема щодо його бюджетного законопроєкту. Американський президент, своєю чергою, відповів ще гостріше — натякнувши на можливість позбавити компанії Маска державних субсидій.
Нагадаємо, 29 травня американський мільярдер Ілон Маск оголосив про завершення своєї роботи в адміністрації США на посаді голови департаменту урядової ефективності DOGE.