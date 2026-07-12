Сікорський розкрив підступний план Путіна щодо країн НАТО: що готують у Кремлі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський / © Associated Press

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У неділю, 12 липня, під час інтерв’ю в Римі міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія не має достатніх військових ресурсів для прямого вторгнення на польську територію. Водночас посадовець попередив, що Москва цілеспрямовано готує обмежену збройну провокацію, щоб перевірити рішучість та готовність Північноатлантичного Альянсу.

Про це повідомляє італійське видання Il Messaggero.

Підготовка провокацій та гібридна війна

Коментуючи інформацію про можливий російський удар найближчими місяцями, міністр підтвердив, що Варшава знає про підготовку певної провокації. За його словами, польська влада навмисно розкриває ці наміри заздалегідь, щоб змусити Кремль відмовитися від своїх агресивних планів. Польща надзвичайно серйозно ставиться до погроз, оскільки Росія багато разів вторгалася на її територію протягом останніх п’ятисот років.

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Окрім прямих військових погроз, Москва вже понад десять років веде масштабну гібридну війну проти західних країн. Щороку Росія витрачає понад мільярд євро на пропаганду, кібератаки, диверсії та відверте втручання у внутрішні справи інших держав. Для поширення ненависті, расизму та поляризації суспільства агресор активно використовує популярні соціальні мережі.

Провал путінської армії та озброєння Європи

Радослав Сікорський висловив абсолютну впевненість, що Володимир Путін не зможе перемогти у війні проти України. Російська армія виявилася нездатною захопити навіть Донбас після майже тринадцяти років постійних спроб. Натомість Київ не лише уникнув окупації, а й стабілізував фронт та створив потужну індустрію виробництва безпілотників світового рівня.

На тлі цих подій Європа продемонструвала неочікувану для Москви єдність, запровадивши десятки пакетів санкцій та надавши українцям величезні обсяги допомоги. Хоча європейські країни втратили перші два роки на відновлення оборонної промисловості, зараз цей процес нарешті зрушив з місця. Головна мета континенту полягає в тому, щоб до 2030 року стати значно менш залежним від США у військовій сфері.

Відсутність страху та потужні союзники

Міністр наголосив, що сучасна Польща більше не відчуває панічного страху перед російською загрозою. Сьогодні країна має міцну економіку обсягом в один трильйон доларів та демонструє одні з найвищих темпів зростання на континенті. У разі гіпотетичного нападу польська армія готова дати жорстку відсіч агресору і змусити його відступити навіть самотужки.

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Проте держава не залишається наодинці з цими викликами, адже має надійних і потужних союзників в особі партнерів по НАТО. Відповідаючи на запитання про відносини з Італією, політик високо оцінив роль прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні у захисті верховенства права. Він назвав її «хорошою європейкою», яка твердо відстоює ключовий принцип непорушності державних кордонів.

Нагадаємо, під час перебування у Парижі Сікорський заявив, що Польща і Франція “вже чотири роки є мішенню для Росії”. Він нагадав, що той факт, що Росія веде гібридну та кібервійну як проти Франції, так і проти Польщі, не є секретом.

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