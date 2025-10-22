Сікорський висміяв голову МЗС Угорщини, побажавши успіхів "Мадяру"

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський / © Associated Press

Реклама

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський жорстко висміяв свого угорського колегу Петера Сіярто через його спробу заступитися за державу-агресорку та її лідера Володимира Путіна.

Обмін різкими заявами міністрів відбувся в соцмережі X.

У своєму акаунті Петер Сіярто поширив новину про те, що Радослав Сікорський не виключив: якщо кремлівський диктатор дорогою до Будапешта скористається польським повітряним простором, літак із ним можуть примусово посадити.

Реклама

Сікорський припустив, що незалежний польський суд може зобов’язати уряд примусово приземлити літак із Володимиром Путіним на борту.

«Чи каже Радослав Сікорський про незалежний суд, який за наказом Дональда Туска відмовився видати терориста, що підірвав газопровід „Північний потік-2“?» — єхидно прокоментував очільник МЗС Угорщини.

У відповідь Сікорський заявив, що пишається рішенням польського суду, а також побажав успіхів командувачу українських Сил безпілотних систем, етнічному угорцю Роберту «Мадяру» Бровді у спробах вивести з ладу нафтопровід «Дружба», через який до Угорщини надходить російська нафта.

«Петере, я пишаюся польським судом, який ухвалив, що саботаж проти загарбника не є злочином. Ба більше, я сподіваюся, що вашому хороброму співвітчизникові, майорові „Мадяру“, нарешті вдасться вивести з ладу нафтопровід, який живить воєнну машину Путіна, і ви отримуватимете свою нафту через Хорватію», — написав Сікорський.

Реклама

Нагадаємо, наприкінці серпня Угорщина заборонила в’їзд до країни українському командувачу Сил безпілотних систем, етнічному угорцю Роберту Бровді через атаки на нафтопровід «Дружба».

У відповідь «Мадяр» порадив угорському уряду «запхати свої санкції в д*пу».