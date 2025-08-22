Сікорський висміяв угорського колегу через скарги на українські удари по нафтопроводу

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський / © Associated Press

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський саркастично відреагував на скарги очільника МЗС Угорщини Петера Сіярто щодо ударів України по нафтопроводу «Дружба», який постачає російську нафту до Угорщини та Словаччини.

Суперечка міністрів відбулася у соціальній мережі X у п’ятницю, 22 серпня.

Петер Сіярто у своєму дописі поскаржився, що нафтопровід був атакований втретє за короткий час. За його словами, це «відверта атака на енергетичну безпеку Угорщини». Він також заявив, що його країну намагаються таким чином втягнути у війну.

«Минулої ночі по нафтопроводу „Дружба“ знову було завдано удару, втретє за короткий період, що призвело до припинення постачання нафти до Угорщини. Це є відвертою атакою на нашу енергетичну безпеку та ще однією спробою втягнути нас у війну. Це не вдасться! Ми виступаємо за мир і наші національні інтереси», — написав Сіярто.

На це Радослав Сікорський дав уїдливу відповідь, натякнувши на відсутність солідарності Угорщини з іншими членами Євросоюзу та Україною.

«Петере, ми висловлюємо тобі стільки ж солідарності, скільки й ти нам», — написав Сікорський.

Сіярто спробував продовжити дискусію, написавши: «Повірте, я б ніколи не припустився помилки, думаючи про вас, коли йдеться про солідарність».

До обговорення долучився й колишній міністр закордонних справ Литви Ґабріеліс Ландсберґіс.

«Солідарність — це саме те слово, яке спадає мені на думку, коли я думаю про Польщу», — підтримав політик Сікорського.

Нагадаємо, 18 серпня українські безпілотники завдали ударів по нафтоперекачувальній станції «Нікольське» у Тамбовській області РФ. Ця станція є частиною нафтопроводу «Дружба», яким російська нафта транспортується до Європи. Після атаки командувач СБС України Роберт Бровді заявив про «повний стоп перекачки нафти на невизначений термін».

Втім, 20 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив, що нафтопровід «Дружба» відновив роботу.

Проте вже за добу, в ніч проти 22 серпня, ударні дрони 14-го полку СБС ЗСУ вдарили по нафтоперекачувальній станції «Унеча» нафтопроводу «Дружба» у Брянській області Росії, що призвело до зупинки транспортування нафти.