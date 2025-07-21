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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Сікорський заявив, що Путін знову поглузував з Трампа: що відомо

Сікорський відреагував на удар РФ по Україні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Радослав Сікорський.

Радослав Сікорський. / © Associated Press

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував масований російський обстріл України вночі 21 липня.

Реакція очільника польського МЗС з’явилася на його сторінці в Мережі Х.

"Путін все ще насміхається з мирних зусиль президента США Дональда Трампа", - йдеться у дописі Сікорського.

Зауважимо, що він прикріпив до свого допису публікацію Euromaidan Press про “вісім годин сирен та тривог“ під час масованого обстрілу України цієї ночі. У цій публікації була інформація про наслідки удару. Зокрема, звіт Повітряних сил ЗСУ та жертв цієї атаки.

Як повідомлялося, цієї ночі, коли російська армія масовано атакувала Україну, Польща підняла у повітря власну авіацію. Польське командування наголосило, що всі ці заходи були спрямовані на безпеку на територіях, що межують з Україною.

Тим часом у Румунії заявили, що чотири російські повітряні цілі залетіли на їхню територію - в районах Сігету-Мармацієй та Вікову-де-Сус. Бухарест підняв два власні літаки F-16, а також два винищувачі італійські Eurofighter Typhoon.

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