Сікорський жорстко потролив Маска після провалу республіканців: що нагадав мільярдеру

Ілон Маск / © Associated Press

Реклама

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський іронічно відреагував на поразку республіканців на проміжних виборах до Конгресу США, нагадавши Ілону Маску про їхню давню словесну суперечку.

Глава польського МЗС вирішив нагадати Маску, як той раніше називав його «маленькою людиною».

Реклама

Відповідь Сікорського Маску. / © Соцмережа X

У відповідь на слова мільярдера Сікорський ще минулого року написав:

Реклама

«Бачиш, велика людина, політика складніша, ніж ти думав».

Тепер ця фраза знову набула актуальності після результатів американських виборів, на яких демократи здобули перемогу, попри масштабну фінансову підтримку республіканців з боку Маска.

За наведеними даними, загальні політичні пожертви бізнесмена під час виборчого циклу сягнули 474 мільйонів доларів — більше, ніж витрачав будь-який інший окремий донор за один виборчий цикл.

Як Маск відреагував на поразку республіканців

Нагадаємо, 4 листопада Ілон Маск прокоментував результати виборів у своїй соцмережі X.

Реклама

«Схоже, мої космічні лазери для втручання у вибори цього разу не спрацювали», — написав мільярдер.

Раніше Bloomberg повідомляв, що станом на 23 жовтня Маск спрямував на підтримку республіканців понад 445 мільйонів доларів.

Зокрема, лише за перші два тижні жовтня він перерахував 77 мільйонів доларів своєму політичному комітету America PAC. Загалом від липня фінансування цієї структури сягнуло 355 мільйонів доларів.

Попри значні фінансові вливання, демократи перемогли республіканців на проміжних виборах, зокрема здобувши успіх у штатах, які традиційно підтримували Республіканську партію.

Реклама

Демократи перемогли на виборах у США: які наслідки для Трампа

Нагадаємо, демократи здобули більшість у Сенаті США та вийшли вперед у боротьбі за Палату представників. Особливо несподіваними стали їхні перемоги у традиційно республіканських штатах, зокрема Техасі, де Джеймс Таларіко здолав Кена Пакстона.

Дональд Трамп пояснив невдачу своєї партії тим, що особисто не брав участі у виборах. Водночас він заявив про готовність співпрацювати з демократами.

Американські оглядачі пов'язують результати голосування з невдоволенням виборців високими цінами, війною з Іраном, імміграційною та торговельною політикою адміністрації.

У разі втрати контролю над обома палатами Конгресу Трамп може зіткнутися з посиленням парламентського контролю, новими розслідуваннями та труднощами з ухваленням своїх ініціатив. Демократи також отримають більше можливостей впливати на бюджет і кадрові призначення.

Видання Mother Jones назвало результати виборів «синім цунамі», наголошуючи на масштабах поразки республіканців.

Новини партнерів