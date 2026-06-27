Сікорський жорстко звернувся до Путіна: "На його місці я б уже зупинився"

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав президента Росії Володимира Путіна припинити війну проти України, наголосивши, що подальше затягування конфлікту лише поглиблює втрати для російської економіки та армії.

Про це очільник польської дипломатії заявив в інтерв’ю CBS News.

За словами Сікорського, господареві Кремля варто тверезо оцінити можливості та перспективи продовження бойових дій.

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«Йому варто задуматися: чи зможу я витримувати такі колосальні втрати для російської економіки та, очевидно, для російської армії ще два роки? На його місці я б уже зупинився», — заявив очільник МЗС Польщі.

Сікорський також зробив жорстку заяву щодо поведінки авторитарних лідерів, зазначивши, що вони часто намагаються домовлятися лише тоді, коли ситуація стає критичною.

«Біда з диктаторами в тому, що вони завжди намагаються домовитися вже після всього, коли стає надто пізно», — наголосив польський дипломат.

Міністр висловив переконання, що саме усвідомлення масштабу економічних і військових втрат може змусити Кремль переглянути свою позицію та пришвидшити завершення війни, яку Росія веде проти України.

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Нагадаємо, в тому ж інтерв’ю очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що ініціатива у війні більше не належить державі-агресорці. Фаза, коли Росія мала перевагу на полі бою, уже закінчилася.

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