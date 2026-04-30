Сікорський зробив неоднозначний комплімент Каллас: що побажав

Радослав Сікорський / © Associated Press

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський похвалив високу представницю ЄС із закордонних справ Каю Каллас за її жорстку позицію щодо Росії, використавши сміливе порівняння.

Про це свідчить його допис у соціальній мережі X.

Польський дипломат прокоментував виступ Каллас, у якому вона закликала західних партнерів припинити принижуватися перед Кремлем.

«Хотів би я, щоб деякі чоловіки мали таку ж мужність (такі ж яйця), як у неї», — написав Радослав Сікорський, висловивши захоплення рішучістю естонської колеги.

Допис Радослава Сікорського. / © скриншот

Приводом для такої заяви стала заява Каї Каллас про відсутність у Москви бажання йти на конструктивні переговори. Вона підкреслила, що союзники не повинні виступати в ролі прохачів.

«Росія не хоче вступати в жоден діалог. Ми не повинні принижувати себе словами: „будь ласка, ми благаємо вас поговорити з нами“», — зацитував слова Каллас у своєму дописі Антон Геращенко, на який і відповів Сікорський.

Нагадаємо, раніше Кая Каллас заявила, що часті дзвінки Дональда Трампа до Володимира Путіна викликають багато підозр. За її словами, переговори про мир в Україні зараз зупинилися. При цьому Каллас не підтвердила, чи є якісь результати після останньої розмови лідерів США та Росії.

