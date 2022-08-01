Сили НАТО готові втрутитися у разі загрози стабільності на півночі Косова - пресреліз

Міжнародні сили безпеки в Косові під керівництвом НАТО (KFOR) оголосили про готовність протистояти спробам дестабілізації у конфліктному регіоні.

Після того, як у неділю, 31 липня, на півночі частково визнаного Косово місцеві серби почали зводити барикади та влаштовувати заворушення, під час яких пролунали постріли, сили безпеки НАТО KFOR оголосили про готовність втрутитися в ситуацію.

Відповідний пресреліз опубліковано на Twitter NATO-KFOR.

"Місія KFOR під керівництвом НАТО уважно стежить за ситуацією і готова втрутитися, якщо стабільність опиниться під загрозою", - йдеться у заяві.

Фото: соцмережі

В офіційному пресрелізі KFOR говориться, що загальна безпекова ситуація в північних муніципалітетах Косово залишається напруженою, сторони закликають до діалогу і мирного відновлення стабільності в регіоні.

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Пресреліз було опубліковано на тлі повідомлень у ЗМІ про переговори, які проходили у Генштабі сербських збройних сил з командуванням контингенту KFOR за участі президента Сербії Александра Вучича.

ЗМІ також інформували, що контингент НАТО в Косово приведений в повну бойову готовність, а поліцейські підрозділи у муніципалітетах на півночі Косова викликані до мобілізації.

Зазначимо, що етнічна більшість Косова — албанці, які складають більше 90% від усього населення. У той же час на півночі Косова, в районі Косовської Митровиці, більшість населення — серби.

Раніше повідомлялося, що у Косові виникла стрілянина, в якій Приштина звинувачує сербів.

Нагадаємо, що конфлікт між Сербією та Косовом загрожує перерости у серйозну війну.

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