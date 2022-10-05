Сили НАТО перехопили 4 російські винищувачі в авіапросторах Польщі та Швеції

Одразу чотири російські військові літаки були зафіксовані в авіапросторах Польщі та Швеції. Тож по тривозі були підняті в небо винищувачі Повітряних сил Італії.

Про це повідомили у ВПС Італії.

"Ще один негайний виліт винищувачів Eurofighter ВПС Італії, які беруть участь у заходах з повітряного контролю в Польщі, щоб перехопити 4 російські винищувачі після того, як вони увійшли спочатку в польський, а потім у шведський повітряні простори", ­– йдеться в заяві Повітряних сил.

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Там додали, що після підіймання в повітря винищувачів НАТО російські військові літаки були змушені повернутися до повітряного простору Калінінграда.

Як повідомляє The Sun, Італія ще в липні відправила до Польщі чотири винищувачі Eurofighter Typhoon в межах місії НАТО з контролю за повітряним простором. Ці літаки були розміщені на авіабазі Мальборк.

Зауважимо, що 5 жовтня президент Польщі Анджей Дуда допустив розташування у країні ядерної зброї. Він сказав, що Польща – не ядерна держава, але член НАТО, тому може отримати таку зброю у найближчому майбутньому.

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