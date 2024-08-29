Сили оборони та ГУР атакували нафтобази та артсклад окупантів у РФ: що відомо про наслідки

Щоб загасити розгорання у Ростовській області, росіяни залучали пожежні потяги.

Сили оборони та Головне управління розвідки атакували нафтобазу "Атлас" у Ростовській області, внаслідок чого на стратегічному об'єкті виникла пожежа.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ вранці 29 серпня.

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"У ніч на 28 серпня завдано удару по нафтобазі "Атлас", що в Ростовській області рф. В результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів обʼєкту. Відомо про залучення пожежних потягів до ліквідації наслідків загоряння. Завдання виконано підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил та Головного управління розвідки МО України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони", - йдеться у заяві.

Крім цього, ударів завдано по нафтобазі "Зеніт" в Кіровській області та польовому артилерійському складу угруповання російських військ "Запад" у Воронезькій області. Станом на ранок 29 серпня наслідки встановлюються.

У командуванні назвали причини атаки. Таким способом Україна хоче підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та припинити збройну агресію РФ.

Нагадаємо, у Мережі з'явилися супутникові знімки пожежі на нафтобазі "Атлас" у Ростовській області РФ після атаки на неї.

У Мережі з'явилися супутникові знімки пожежі на нафтобазі "Атлас" в Ростовській області РФ

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