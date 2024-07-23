Сили оборони вразили російський порт "Кавказ": в ГУР розповіли, що було атаковано

Окупанти використовували цей паром для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях.

Українські військові уразили чергову важливу для РФ військову ціль. На цей раз мова йде про порт “Кавказ”, який розташований у Краснодарському краї Росії на березі Азовського моря. Там перебував ворожий пором “Славянин”.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Як стало відомо, угруповання сил та засобів ВМС України спільно з підрозділами інших складових Сил оборони вразили порт окупантів “Кавказ”. В ньому під вогонь потрапив пором “Славянин”.

“Окупанти використовували цей паром для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях. “Славянин” – третій і останній залізничний пором, який РФ мали у зазначеному регіоні. Продовжуємо нищити ворога, його техніку та військову інфраструктуру”, – наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, що українські військові вразили черговий російський Су-25. Літак наші зенітники “приземлили” на Донеччині.

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