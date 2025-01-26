Сили оборони вразили військові склади з БпЛА в Росії: скільки "Шахедів" знищено

В Генштабі повідомили подробиці атаки на склади зберігання ударних дронів в Орловській області.

Підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії зі складовими Сил оборони, завдали удару по складах зберігання ударних БпЛА російських окупантів в Орловській області Росії.

Про це повідомили в Генеральному штабі.

Відомо, що вдалося уразити бетоновані споруди, де зберігались термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони. Також є інформація про сильну вторинну детонацію.

"Результати та масштаби пошкоджень уточнюються, але попередньо відомо, що понад 200 "Шахедів" вже не буде застосовано проти нашої країни", - додали в Генштабі.

Бойова робота по важливих об’єктах, задіяних у знищенні цивільної інфраструктури України та терорі мирного населення, триватиме.

Нагадаємо, під час масштабної атаки дронів на РФ загорілася нафтобаза у Воронезькій області. Також, окрім Воронезької області, дрони були зафіксовані в Орловській, Бєлгородській та Ростовській областях Росії.

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