Сили опору в Панджшері змінюють тактику і починають партизанську війну з "Талібаном"

Сили опору в Панджшері змінюють тактику і починають партизанську війну з "Талібаном"

У "Талібані" заявили, що близько 200 осіб, включаючи кілька десятків командирів опору, здалися в Панджшері.

Лідер Фронту національного опору в північній афганській провінції Панджшер Ахмад Масуд закликав усіх співвітчизників протистояти талібам.

Про це він заявив у зверненні, яке оприлюднив на сторінці у Facebook.

"Закликаю весь народ Афганістану, всіх наших братів і сестер у всіх кінцях країни протистояти гнобителям. Наша боротьба не закінчена ... бої проти талібів тривають", - заявив Масуд.

Він зазначив, що проти афганського народу воюють, зокрема, представники іноземних сил. Тому він звернувся до міжнародного співтовариства з вимогою засудити дії "Талібану" і тих, хто йому допомагає.

Тим часом стало відомо, що сили опору в Панджшері змінюють тактику. Вони мають намір почати партизанську війну з "Талібаном". Про це заявив представник опору Алі Маїсам Назарі, пише РІА Новости.

Тим часом, у "Талібані" заявили, що близько 200 осіб, включаючи кілька десятків командирів опору, здалися в Панджшері.

"У Панджшері 200 осіб, включаючи 30 командирів, здалися ісламському емірату зі своєю зброєю і боєприпасами", - сказав представник керівництва руху "Талібан" Амір Хан Мутакі.

Нагадаємо:

Таліби вкотре за останні кілька днів заявили, що остання афганська провінція, яка чинила опір - Панджшер - повністю перейшла під їхній контроль. ЗМІ повідомляли, що таліби вже підняли свій прапор над будівлею офісу губернатора провінції.

ЗМІ повідомляли, що таліби вже підняли свій прапор над будівлею офісу губернатора провінції. Своєю чергою, в Панджшері цю інформаціє спростували і зазначили, що сили опору продовжують давати відсіч угрупуванню, а бойовики "Талібану", які намагаються взяти провінцію під контроль, зазнали поразки.

а бойовики "Талібану", які намагаються взяти провінцію під контроль, зазнали поразки. Тим часом міністри закордонних справ держав Великої сімки (G7 — ред) планують провести зустріч, головною темою якої стане ситуація в Афганістані. Переговори можуть розпочатися вже 8 вересня.

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