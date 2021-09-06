Сили опору в Панджшері змінюють тактику і починають партизанську війну з "Талібаном"

У "Талібані" заявили, що близько 200 осіб, включаючи кілька десятків командирів опору, здалися в Панджшері.
Лідер Фронту національного опору в північній афганській провінції Панджшер Ахмад Масуд закликав усіх співвітчизників протистояти талібам.
Про це він заявив у зверненні, яке оприлюднив на сторінці у Facebook.
"Закликаю весь народ Афганістану, всіх наших братів і сестер у всіх кінцях країни протистояти гнобителям. Наша боротьба не закінчена ... бої проти талібів тривають", - заявив Масуд.
Він зазначив, що проти афганського народу воюють, зокрема, представники іноземних сил. Тому він звернувся до міжнародного співтовариства з вимогою засудити дії "Талібану" і тих, хто йому допомагає.
Тим часом стало відомо, що сили опору в Панджшері змінюють тактику. Вони мають намір почати партизанську війну з "Талібаном". Про це заявив представник опору Алі Маїсам Назарі, пише РІА Новости.
Тим часом, у "Талібані" заявили, що близько 200 осіб, включаючи кілька десятків командирів опору, здалися в Панджшері.
"У Панджшері 200 осіб, включаючи 30 командирів, здалися ісламському емірату зі своєю зброєю і боєприпасами", - сказав представник керівництва руху "Талібан" Амір Хан Мутакі.
Нагадаємо:
- Таліби вкотре за останні кілька днів заявили, що остання афганська провінція, яка чинила опір - Панджшер - повністю перейшла під їхній контроль. ЗМІ повідомляли, що таліби вже підняли свій прапор над будівлею офісу губернатора провінції.
- Своєю чергою, в Панджшері цю інформаціє спростували і зазначили, що сили опору продовжують давати відсіч угрупуванню, а бойовики "Талібану", які намагаються взяти провінцію під контроль, зазнали поразки.
- Тим часом міністри закордонних справ держав Великої сімки (G7 — ред) планують провести зустріч, головною темою якої стане ситуація в Афганістані. Переговори можуть розпочатися вже 8 вересня.