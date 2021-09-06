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Сили опору в Панджшері змінюють тактику і починають партизанську війну з "Талібаном"

Автор
Олена Вус
Дата публікації
Перегляди
2002
Сили опору в Панджшері змінюють тактику і починають партизанську війну з "Талібаном"

Associated Press

У "Талібані" заявили, що близько 200 осіб, включаючи кілька десятків командирів опору, здалися в Панджшері.

Лідер Фронту національного опору в північній афганській провінції Панджшер Ахмад Масуд закликав усіх співвітчизників протистояти талібам.

Про це він заявив у зверненні, яке оприлюднив на сторінці у Facebook.

"Закликаю весь народ Афганістану, всіх наших братів і сестер у всіх кінцях країни протистояти гнобителям. Наша боротьба не закінчена ... бої проти талібів тривають", - заявив Масуд.

Він зазначив, що проти афганського народу воюють, зокрема, представники іноземних сил. Тому він звернувся до міжнародного співтовариства з вимогою засудити дії "Талібану" і тих, хто йому допомагає.

Тим часом стало відомо, що сили опору в Панджшері змінюють тактику. Вони мають намір почати партизанську війну з "Талібаном". Про це заявив представник опору Алі Маїсам Назарі, пише РІА Новости.

Тим часом, у "Талібані" заявили, що близько 200 осіб, включаючи кілька десятків командирів опору, здалися в Панджшері.

"У Панджшері 200 осіб, включаючи 30 командирів, здалися ісламському емірату зі своєю зброєю і боєприпасами", - сказав представник керівництва руху "Талібан" Амір Хан Мутакі.

Нагадаємо:

  • Таліби вкотре за останні кілька днів заявили, що остання афганська провінція, яка чинила опір - Панджшер - повністю перейшла під їхній контроль. ЗМІ повідомляли, що таліби вже підняли свій прапор над будівлею офісу губернатора провінції.
  • Своєю чергою, в Панджшері цю інформаціє спростували і зазначили, що сили опору продовжують давати відсіч угрупуванню, а бойовики "Талібану", які намагаються взяти провінцію під контроль, зазнали поразки.
  • Тим часом міністри закордонних справ держав Великої сімки (G7 — ред) планують провести зустріч, головною темою якої стане ситуація в Афганістані. Переговори можуть розпочатися вже 8 вересня.

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