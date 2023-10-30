Сили швидкого реагування морської піхоти США рухаються до східного Середземномор’я - ЗМІ

За словами двох офіційних осіб, сили швидкого реагування морської піхоти США рухаються до східної частини Середземного моря — на тлі занепокоєння щодо переростання війни в Газі в регіональний конфлікт.

Про це інформує CNN.

26-й експедиційний підрозділ морської піхоти на борту десантного корабля USS Bataan останніми тижнями діяв у водах Близького Сходу, але наприкінці минулого тижня він почав прокладати шлях до Суецького каналу, повідомили офіційні особи.

Bataan зараз знаходиться в Червоному морі і, як очікується, незабаром перейде в східне Середземне море, сказав один чиновник.

Цей крок розмістить підрозділ морської піхоти ближче до Лівану та Ізраїлю, оскільки США попереджають своїх громадян залишити Ліван. Однією з типових завдань експедиційного підрозділу морської піхоти є допомога цивільним особам в евакуації.

CNN звернувся до міністерства оборони США за коментарем.

Раніше Білий дім заявив, що було б «нерозсудливо і безвідповідально» не планувати можливу евакуацію американських громадян з Близького Сходу, включаючи Ізраїль і Ліван. Але тоді координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі сказав: «Ми зараз не на етапі виконання».

Але вже за кілька днів, коли Ізраїль розширив свою наземну кампанію в Газі, посольство США в Бейруті знову закликало американців «залишити зараз», попередивши, що найкращий час покинути країну — «до кризи».

Раніше цього місяця Державний департамент США підвищив рівень рекомендацій для подорожей до Лівану минулого тижня до рівня 4: не подорожувати.

Також США попередили про «підвищений ризик» переростання війни між Ізраїлем і ХАМАСом у ширший регіональний конфлікт, попри зусилля адміністрації президента Джо Байдена стримати бойові дії в Газі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий корабель ВМС США, який діяв на Близькому Сході, обстріляли біля узбережжя Ємену.

Додамо, що Іран через ООН застерігає Ізраїль від продовження наземного наступу в Газі. В іншому разі Тегеран втрутиться у війну.

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