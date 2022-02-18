Сили швидкого реагування НАТО підвищили рівень бойової готовності

Рішення ухвалили через напружену безпекову ситуацію на східному фланзі НАТО.

Керівництво НАТО підвищило бойову готовність сил швидкого реагування, аби бути готовим до всіх можливих сценарів захисту Північноатлантичного альянсу.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Нідерландів.

"Через напружену безпекову ситуацію на східному фланзі НАТО має бути забезпечена здатність швидко реагувати на нові події. Це також означає, що готовність частин збройних сил у Нідерландах буде підвищена", – йдеться у повідомленні.

Водночас у нідерландському міністерстві не розкривають, які саме військові сили будуть задіяні.

"Це також відноситься до часу реагування, який береться до уваги, і до того, як підрозділи можуть бути розгорнуті після можливої ​​активізації… У результаті, найближчим часом можна буде побачити більше переміщень військової техніки дорогами", – поінформували в міністерстві.

Нагадаємо, у Мюнхені відбувається безпекова конференція, де політики та експерти вирішують, як підштовхнути до миру президента Росії Володимира Путіна. Символічно, що в цьому німецькому місті свого часу західні лідери намагалися вгамувати Гітлера, на догоду йому, зрештою, віддавши частину Чехословаччини.

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