Сильна повінь охопила половину Таїланду: є загиблі та зниклі безвісти

Затоплено десятки тисяч осель.
Сильна повінь через тайфун та сезонні зливи не припиняється в Таїланді.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 1 жовтня.
Потерпає від сильної води вже половина країни. Особливо дісталося північним регіонам. Там загинули семеро людей, а ще двоє зникли безвісти. Затоплені щонайменше 70 тисяч осель. У багатьох містах по груди води. Люди рятують свої пожитки на човнах. Не працює нічого - навіть продуктові магазини.
До повені готуються і в столиці - Бангкоку, адже місто розташоване у низині. Там зміцнюють греблі й перевіряють систему відкачування води.
Як повідомлялося, через паводок у Таїланді під загрозою опинилися стародавні храми зі списку ЮНЕСКО, що у популярному серед туристів місті Аюттхая. На їхній захист відправили військових, які обкладають пам'ятки мішками з піском.