Сильна повінь охопила половину Таїланду: є загиблі та зниклі безвісти

Затоплено десятки тисяч осель.

Сильна повінь через тайфун та сезонні зливи не припиняється в Таїланді.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 1 жовтня.

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Потерпає від сильної води вже половина країни. Особливо дісталося північним регіонам. Там загинули семеро людей, а ще двоє зникли безвісти. Затоплені щонайменше 70 тисяч осель. У багатьох містах по груди води. Люди рятують свої пожитки на човнах. Не працює нічого - навіть продуктові магазини.

До повені готуються і в столиці - Бангкоку, адже місто розташоване у низині. Там зміцнюють греблі й перевіряють систему відкачування води.

Новини світу: в Таїланді сильна повінь через тайфун

Як повідомлялося, через паводок у Таїланді під загрозою опинилися стародавні храми зі списку ЮНЕСКО, що у популярному серед туристів місті Аюттхая. На їхній захист відправили військових, які обкладають пам'ятки мішками з піском.

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