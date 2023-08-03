Сильна спека в Італії спричинила масштабні пожежі: подробиці

В Італії панує аномальна спека, яка практично паралізує життя країни. Зокрема, на італійському острові Сицилія виникли лісові пожежі. Багато аеропортів закрито, а тисячі мешканців і туристів евакуйовано.

Про це повідомляє SchengenVisaInfo.com.

Лісові пожежі поширилися через сильний вітер. Протягом кількох останніх тижнів багато аеропортів у регіоні були закриті, адже поблизу вирували лісові пожежі. Приміром, аеропорт Палермо закрили на початку минулого тижня, бо три села поблизу були охоплені лісовими пожежами. Також займання пошкодило будівлю термінала аеропорту Катанії, а тому летовище теж частково закрили.

В Італії через займання деякі аеропорти припинили роботу.

Зазначається, що пожежники виявили та ліквідували великі осередки лісових пожеж. Втім, займання навколо міст Палермо, Мессіна та Катанія довго не могли погасити. Через можливість евакуації у регіоні загинуло троє осіб.

"Люди не можуть дихати від того, наскільки забруднене і гаряче повітря, їх вимушують на вулицю, тому що їхні будинки горять", - розповіла одна з місцевих мешканок.

Пожежі в Італії тривають у той час, коли країну масово відвідують туристи. Тепер мандрівників попередили про небезпеку на Сицилії через лісові пожежі. Тому пожежі можуть завдати країні великих збитків. За словами гендиректорки WTTC Джулії Сімпсон, подорожі та туризм є одними з головних факторів економічного зростання в Італії.

Через пожежі багатьох туристів евакуювали із Сицилії.

"Потужне відновлення сектору туризму - запорука появи робочих місць і процвітання в Італії. Оскільки іноземні відвідувачі повертаються. Протягом наступних десяти років ми очікуємо, що туризм зросте до 12% ВВП Італії", – наголосила вона.

Зазначається, що цього літа острові було зафіксовано стрімке підвищення температури повітря. Так, днями в Катанії зафіксували +47,6° за Цельсієм.

В італійській Катанії стовпчики термометрів майже досягнули позначку у +48°.

Нагадаємо, науковці кажуть, що липень 2023 року став найспекотнішим місяцем на Землі за 120 000 років. Величезні регіони в Північній Америці, Європі та Азії борються з жахливими температурами. Світовий океан нагрівається до безпрецедентних рівнів.

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