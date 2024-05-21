Сильна турбулентність: під час польоту загинув пасажир, багато отримали поранення

Трагедія сталася під час польоту з Лондона до Сінгапуру.

Один пасажир загинув, а інші отримали поранення після того, як рейс авіакомпанії Singapore Airlines з Лондона до Сінгапуру потрапив у сильну турбулентність.

Про це повідомляє LAD Bible.

Рейс вилетів з аеропорту Гітроу в понеділок ввечері, 20 травня. На борту перебували 211 пасажирів і 18 членів екіпажу, коли літак потрапив у зону турбулентності.

Літак був змушений здійснити екстрене приземлення в аеропорту Суварнабхумі в Бангкоку, Таїланд, 21 травня о 15:45 за місцевим часом. Місцеві ЗМІ повідомили, що на злітно-посадковій смузі були машини швидкої допомоги.

"Ми можемо підтвердити, що на борту Boeing 777-300ER є поранені та один загиблий", - йдеться в заяві авіакомпанії. "На борту літака перебували 211 пасажирів та 18 членів екіпажу. Авіакомпанія висловлює свої найглибші співчуття родині загиблого. Нашим пріоритетом є надання всієї можливої допомоги всім пасажирам та членам екіпажу на борту літака. Ми співпрацюємо з місцевою владою Таїланду для надання необхідної медичної допомоги, а також відправляємо команду до Бангкока для надання будь-якої додаткової допомоги, яка може знадобитися".

Турбулентність – це небезпека, з якою стикаються під час багатьох польотів, і хоча вона може спричинити занепокоєння у пасажирів, вона рідко буває настільки серйозною, щоб спричинити травми, смерть або змусити здійснити посадку. Вона виникає, коли літак потрапляє в сильний потік вітру, який може штовхати або тягнути літак, а основними причинами є гори, реактивні потоки і шторми.

За період від 2009 по 2021 рік було зафіксовано 146 травм серед пасажирів і членів екіпажу, причиною яких була турбулентність.

Нагадаємо, президент Ірану Раїсі загинув під час авіакатастрофи. Влада призначила дату нових виборів.

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