Сильні пориви вітру і потужні снігопади: Польща, Латвія і Канада потерпають від негоди

Сильні пориви вітру і потужні снігопади: Польща, Латвія і Канада потерпають від негоди

У країнах без світла залишилися тисячі людей.

Відсутнє електропостачання, повалені дерева й скасовані рейси: у світі одразу кілька країн потерпають від потужних хуртовин.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 18 січня.

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У сусідній Польщі через снігопади зі шквальним вітром постраждали щонайменше двоє людей. Понад 30 тисяч населення залишилися без світла. Сніговий буревій був такої сили, що перекидав вантажівки, зривав з будинків дахи і ламав дерева. Деякі самовидці кажуть, що чули грозу - це дуже рідкісне явище взимку.

У Латвії через сніг і шквали чимало людей також тепер сидять без світла. Пориви вітру сягають там 32 метрів за секунду. На летовищах не можуть приземлитися літаки. Тож чимало рейсів затрималися.

Вирує негода і за океаном. У Канаді подекуди випало понад півметра снігу. Видимість нині близька до нуля. Місцевим доводиться самотужки відкопувати свої машини, бо снігозбиральна техніка не може впоратися із такою навалою. В аеропорту Торонто через хуртовину вже скасували третину рейсів.

Нагадаємо, рекордна спека накрила Австралію - на континенті зафіксували понад + 50. Для цієї країни це абсолютний рекорд. За словами місцевих синоптиків це стало можливо внаслідок відсутності гроз, які зазвичай цього сезону активно відбуваються в регіоні.

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