Сильні зливи в ОАЕ: дороги перетворилися на бурхливі річки (відео)

Внаслідок сильних дощів та шквального вітру, які накрили Об'єднані Арабські Емірати в ніч проти вівторка, 16 квітня, затоплено дороги та скасовано всі авіарейси у міжнародному аеропорту Дубая.

Про це пише АР.

Вулиці міст та автомагістралі в усіх семи еміратах перетворилися на бурхливі річки, у яких застрягли автомобілі. Вночі кілька блискавок влучило у шпиль найвищої будівлі у світі – вежі Бурдж-Халіфа. Наразі не повідомляється, чи зазнала будівля яких-небудь пошкоджень внаслідок грози.

За початковими оцінками, за ранок у Дубаї випало понад 30 міліметрів дощу, а протягом дня очікується до 128 мм опадів.

Через складні погодні умови в ОАЕ скасували заняття у навчальних закладах, а держслужбовців тимчасово перевели на віддалену роботу.

Ситуацію з підтопленням доріг ускладнює відсутність дренажних споруд. Емірати розташовані у посушливому регіоні, де дощі трапляються дуже рідко та переважно у зимові місяці. Влада відправила на вулиці спеціальну техніку, щоб відкачати воду.

Повідомляється, що дощі також пройшли в сусідніх з Еміратами країнах, зокрема в Бахрейні, Катарі та Саудівській Аравії. В Омані через зливи загинуло щонайменше 18 людей, зокрема близько десяти дітей.

Нагадаємо, у РФ стався потоп. У річках Уралу та Сибіру стрімко зростає рівень води. Евакуйовано тисячі людей із повністю затоплених міст.

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