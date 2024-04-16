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Сильні зливи в ОАЕ: дороги перетворилися на бурхливі річки (відео)

Сильні зливи в ОАЕ: дороги перетворилися на бурхливі річки (відео)

Вулиці та автомагістралі перетворилися на бурхливі річки

Протягом доби очікується до 128 мм опадів.

Внаслідок сильних дощів та шквального вітру, які накрили Об'єднані Арабські Емірати в ніч проти вівторка, 16 квітня, затоплено  дороги та скасовано всі авіарейси у міжнародному аеропорту Дубая.

Про це пише АР.

Вулиці міст та автомагістралі в усіх семи еміратах перетворилися на бурхливі річки, у яких застрягли автомобілі. Вночі кілька блискавок влучило у шпиль найвищої будівлі у світі – вежі Бурдж-Халіфа. Наразі не повідомляється, чи зазнала будівля яких-небудь пошкоджень внаслідок грози.

За початковими оцінками, за ранок у Дубаї випало понад 30 міліметрів дощу, а протягом дня очікується до 128 мм опадів.

Через складні погодні умови в ОАЕ скасували заняття у навчальних закладах, а держслужбовців тимчасово перевели на віддалену роботу.

Ситуацію з підтопленням доріг ускладнює відсутність дренажних споруд. Емірати розташовані у посушливому регіоні, де дощі трапляються дуже рідко та переважно у зимові місяці. Влада відправила на вулиці спеціальну техніку, щоб відкачати воду.

Повідомляється, що дощі також пройшли в сусідніх з Еміратами країнах, зокрема в Бахрейні, Катарі та Саудівській Аравії. В Омані через зливи загинуло щонайменше 18 людей, зокрема близько десяти дітей.

Нагадаємо, у РФ стався потоп. У річках Уралу та Сибіру стрімко зростає рівень води. Евакуйовано тисячі людей із повністю затоплених міст.

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