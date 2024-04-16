Сильні зливи в ОАЕ: дороги перетворилися на бурхливі річки (відео)

Протягом доби очікується до 128 мм опадів.
Внаслідок сильних дощів та шквального вітру, які накрили Об'єднані Арабські Емірати в ніч проти вівторка, 16 квітня, затоплено дороги та скасовано всі авіарейси у міжнародному аеропорту Дубая.
Про це пише АР.
Вулиці міст та автомагістралі в усіх семи еміратах перетворилися на бурхливі річки, у яких застрягли автомобілі. Вночі кілька блискавок влучило у шпиль найвищої будівлі у світі – вежі Бурдж-Халіфа. Наразі не повідомляється, чи зазнала будівля яких-небудь пошкоджень внаслідок грози.
За початковими оцінками, за ранок у Дубаї випало понад 30 міліметрів дощу, а протягом дня очікується до 128 мм опадів.
Через складні погодні умови в ОАЕ скасували заняття у навчальних закладах, а держслужбовців тимчасово перевели на віддалену роботу.
Ситуацію з підтопленням доріг ускладнює відсутність дренажних споруд. Емірати розташовані у посушливому регіоні, де дощі трапляються дуже рідко та переважно у зимові місяці. Влада відправила на вулиці спеціальну техніку, щоб відкачати воду.
Повідомляється, що дощі також пройшли в сусідніх з Еміратами країнах, зокрема в Бахрейні, Катарі та Саудівській Аравії. В Омані через зливи загинуло щонайменше 18 людей, зокрема близько десяти дітей.
Нагадаємо, у РФ стався потоп. У річках Уралу та Сибіру стрімко зростає рівень води. Евакуйовано тисячі людей із повністю затоплених міст.
Читайте також:
- Дубай пішов під воду: столицю ОАЕ накрила сильна злива з грозою (відео)
- Синоптики попереджають про підвищення води у Дніпрі: чи загрожують Києву підтоплення
- Такого не було 50 років: повінь в Індії нещадно вбиває людей та зносить мости