Сильний шторм у Болгарії: двоє людей загинули, десятки тисяч - залишилися без світла (фото)

Мешканці східної Болгарії, яка найбільше постраждала від шторму, сказали, що ніколи не стикалися з такою погодою.

Потужний шторм зі шквальним вітром, сильним дощем і снігом обрушився напередодні на Болгарію, внаслідок чого загинуло двоє людей, а десятки тисяч залишилися без світла.

Про це в неділю, 19 листопада, повідомляє Associated Press з посиланням на місцевих чиновників.

Люди загинули через падіння дерев, повалених поривами вітру 100 кілометрів на годину. Чоловік загинув після того, як його мікроавтобус врізався в повалене дерево на головному бульварі в столиці Софії, а у Варні жінка померла миттєво після того, як її вдарила гілка з дерева.

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У чорноморському місті Варна оголосили надзвичайний стан, а людям порадили залишатися вдома. Хвилі на морі біля берега перевищували два метри, курорт залишився без світла, ключові дороги перекриті поваленими деревами та гілками, транспортні засоби залишаються заблокованими. У мерії закликали громадян не користуватися автомобілями, за винятком екстрених випадків.

Великі проблеми також були у восьми населених пунктах області, а на північному сході сніг із хуртовиною заблокував дороги та ускладнив рух.

У кількох регіонах були затримані або скасовані потяги та літаки.

Мешканці східної Болгарії, яка найбільше постраждала від шторму, сказали, що ніколи не стикалися з такою погодою.

Болгарські метеорологи попередили про небезпечну погоду на більшій частині східної Болгарії в неділю, з поривами вітру до 125 км/год. Очікується, що сильний дощ зміниться снігом через зниження температури.

Нагадаємо, 19 листопада в різних районах на півдні тимчасово окупованого Криму фіксували наслідки ураганного вітру та шторму.

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