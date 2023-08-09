Сильний вибух на військовому заводі під Москвою потрапив на відео: кількість загиблих різко зросла

На Загорському оптико-механічному заводі в Московській області РФ 9 серпня пролунав потужний вибух. Цей момент зняли на відео. Пропагандисти пишуть, що під завалами знайшли фрагменти щонайменше 10 тіл, проте кількість загиблих може бути значно вищою.

Про це пишуть російські пропагандисти.

РосЗМП опублікували перші кадри моменту самого вибуху, знятого на реєстратор автомобіля, який їхав повз. На ньому видно, що він був настільки потужним, що вибухова хвиля пошкодила транспорт.

Вибух на російському військовому заводі потрапив на відео

Пропагандистські телеграм-канали пишуть, що під завалами знайшли фрагменти щонайменше 10 тіл, проте кількість загиблих росіян може зрости до 15 осіб і більше. Також відомо, що в лікарні померла 45-річна працівниця російського заводу.

У країні-агресорці розглядають кілька версії інциденту: порушення безпеки, диверсія та нібито атака безпілотника по вантажівці з порохом, що зумовило сильний вибух.

Відомо, що 4 будівлі було повністю знищено, 6 - майже знищено та 14 - пошкоджено.

Нагадаємо, в середу, 9 серпня, за кілька десятків кілометрів від Москви прогримів потужний вибух на Загорському оптико-механічному заводі.

Згодом стало відомо, що на цьому підприємстві займалися створенням бомбардувальника нового покоління. Також завод виконував і військові замовлення - були укладені контракти з Міноборони держави-агресорки та Росгвардією.

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