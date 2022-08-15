Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Сильний вітер не дає погасити: у РФ біля кордону з Україною вирує пожежа, вогонь підібрався до будинків

Дата публікації
Перегляди
4028
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Сильний вітер не дає погасити: у РФ біля кордону з Україною вирує пожежа, вогонь підібрався до будинків

Фото: 161.ru

У місті Костянтинівськ Ростовської області, що біля українського кордону, вирує потужна степова пожежа.

Вогонь посилює вітер та спека, які не дають погасити займання. Полум'я вже підібралось до житлових будинків. 

Про це повідомляє сайт 161.ru. 

Займання сталось на хуторі Ведерніков. Там на 2 тис. квадратних метрів загорілась суха трава. Через сильний вітер та спеку пожежа швидко поширюється та вже дійшла до житлових будинків у місті Костянтинівськ. 

"Степова пожежа підібралася впритул до житлових будинків у Костянтинівську. Полум'я зараз видно з усього міста. У тій частині області — спека та сильний вітер", - йдеться у повідомленні. 

Фото: 161.ru / ©
Фото: 161.ru
Фото: 161.ru / ©
Фото: 161.ru
Фото: 161.ru / ©
Фото: 161.ru

Нагадаємо, на території військової частини у Підмосков'ї сталася пожежа. Вигоріла площа у 1,2 тисяч квадратних метрів.

Читайте також:

Історичні граблі Москви - чому розпад Росії вже розпочався

Історичні граблі Москви - чому розпад Росії вже розпочався

Повʼязані теми:

Наступна публікація