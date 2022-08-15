Сильний вітер не дає погасити: у РФ біля кордону з Україною вирує пожежа, вогонь підібрався до будинків

У місті Костянтинівськ Ростовської області, що біля українського кордону, вирує потужна степова пожежа.

Вогонь посилює вітер та спека, які не дають погасити займання. Полум'я вже підібралось до житлових будинків.

Про це повідомляє сайт 161.ru.

Займання сталось на хуторі Ведерніков. Там на 2 тис. квадратних метрів загорілась суха трава. Через сильний вітер та спеку пожежа швидко поширюється та вже дійшла до житлових будинків у місті Костянтинівськ.

"Степова пожежа підібралася впритул до житлових будинків у Костянтинівську. Полум'я зараз видно з усього міста. У тій частині області — спека та сильний вітер", - йдеться у повідомленні.

Фото: 161.ru

Фото: 161.ru

Фото: 161.ru

Нагадаємо, на території військової частини у Підмосков'ї сталася пожежа. Вигоріла площа у 1,2 тисяч квадратних метрів.

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