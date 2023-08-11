Сильний землетрус у Туреччині: налякані люди вистрибували з балконів

У четвер, 10 серпня, у провінції Малатья на сході Туреччини стався сильний землетрус.

Як повідомляє TRT Haber, його відчували також жителі сусідніх провінцій.

За даними Турецького сейсмологічного агентства магнітуда підземних поштовхів становила 5,3 бала. Епіцентр землетрусу був на глибині 7 км в околицях міста Єшилюрт.

Як повідомляє турецьке видання, багато наляканих людей відразу після підземних поштовхів вибігали на вулицю. Дехто вибирав для цього найкоротший шлях, вистрибуючи із балконів.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Ерлікая повідомив, що через страх та паніку внаслідок падіння з висоти 22 громадян отримали легкі травми.

“Поки що загиблих немає. Бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим громадянам. Нехай Бог береже нашу країну від усіляких напастей”, – написав він у соцмережі.

Окрім того, у місті Баттальгазі обвалилася нежитлова будівля, постраждала дитина, яка в цей момент проходила повз, і була доставлена в лікарню.

Нагадаємо, 6 лютого 2023 року поблизу турецького міста Газіантеп стався землетрус магнітудою 7,8, який став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років.

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