Сильно мучилася: у Німеччині заморили голодом коняку, яка брала участь у змаганнях

Важко уявити, якою бездушною треба бути людиною, щоб так познущатися з живої істоти.

У Німеччині в жахливому стані знайшли кобилу, яка раніше брала участь у скачках. Через тиждень, після марних спроб врятувати тварину, вона померла.

Про це пише BILD.

Що відомо про скакуна

Як зазначається, кобила So Royal ("Така царствена") народилася 2000 року. Вона швидко стала суперзіркою німецьких іподромів. На її рахунку 30 скачок, 7 з яких завершилися перемогою, ще 14 – призовими місцями. Вартість конячки перевищувала 60 000 євро.

Зірковий скакун

"Через благородний родовід її використовували й для розведення. Вона народила сім лошат. У 2020 році з Дубая до неї прислали жеребця на прізвисько "Шолом". Але кобила не завагітніла, після чого її кілька разів перепродували", – пишуть журналісти.

У грудні 2023 року її знайшли на брудній стайні на півночі Німеччини серед гусей та овець. "Така царствена" схудла й змарніла, а за сім днів тварина померла.

За словами Тіна Дамманн, яка намагалася врятувати кобилу, тварина мучилася і не їла навіть з ложки.

"Така царствена" перебувала у жахливому стані

"Її смерть – це скандал", – підсумувала дівчина.

Раніше в одному з сіл Кременчуцького району Полтавської області виявили мертвого коня, якого, імовірно, господарі, заморили голодом. Інших коней, за словами свідків, також нібито не поїли і не годували, а всіх тварин начебто тримали прив'язаними ланцюгами за шию.

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