Сіло на мілину і розкололося: на Криті у результаті аварії судна постраждало двоє людей

На судні було 10 людей, яких евакуювали.
На Криті вранці 25 січня вантажне судно сіло на мілину і внаслідок ударів хвиль розкололося навпіл.
Про це повідомляє Ekathimerini.
Інцидент стався біля північно-західного узбережжя Криту. Вантажне судно йшло під прапором Коморських островів.
Є інформація, що судно йшло з Туреччини до Лівії і, нібито, перевозило метал.
Як зазначається, судно розкололося після того, як усі десятеро членів його екіпажу були евакуйовані офіцерами берегової охорони, рятувальниками-добровольцями та екіпажами ще двох кораблів, які відреагували на сигнал лиха. Двох людей ушпиталили до лікарні з серйозними симптомами гіпотермії.
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