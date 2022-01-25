Сіло на мілину і розкололося: на Криті у результаті аварії судна постраждало двоє людей

Сіло на мілину і розкололося: на Криті у результаті аварії судна постраждало двоє людей

На судні було 10 людей, яких евакуювали.

На Криті вранці 25 січня вантажне судно сіло на мілину і внаслідок ударів хвиль розкололося навпіл.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Інцидент стався біля північно-західного узбережжя Криту. Вантажне судно йшло під прапором Коморських островів.

Є інформація, що судно йшло з Туреччини до Лівії і, нібито, перевозило метал.

Як зазначається, судно розкололося після того, як усі десятеро членів його екіпажу були евакуйовані офіцерами берегової охорони, рятувальниками-добровольцями та екіпажами ще двох кораблів, які відреагували на сигнал лиха. Двох людей ушпиталили до лікарні з серйозними симптомами гіпотермії.

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