Силові структури Польщі приведено в стан підвищеної бойової готовності, - офіційна заява

Польська влада заявила, що “прикра подія” біля кордону з Україною на має ознак нападу на територію Польщі.

У середу, 16 листопада, у Польщі приведено в стан підвищеної бойової готовності військові частини, поліцію, прикордонну охорону та всі інші силові структури. Окрім того, польський уряд перебуває у постійному контакті з союзниками.

Про це йдеться у спільній заяві прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького з президентом Анджеєм Дудою після наради в Бюро національної безпеки.

Водночас очільники польської держави наголосили, що немає ознак того, що “вчорашня прикра подія біля кордону з Україною, яка призвела до загибелі польських громадян, була нападом на територію Польщі”.

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“Вчора був день масованого ракетного обстрілу України. Деякі ракети, випущені росіянами, були збиті (ми припускаємо, що від половини до 3/4). Решта вразили в основному енергетичну інфраструктуру, а також багато інших місць в Україні. Протидіючи цій масованій атаці, українські сили випустили свої ракети, які мали збити російські ракети. За даними американських служб і зібраними нами доказами, є багато ознак того, що одна з цих ракет впала на територію Польщі без такого наміру”, - йдеться у спільній заяві польського прем’єра та президента.

Польська влада перевіряє підстави для запуску Статті 4 угоди про НАТО, яка передбачає, що сторони консультуються одна з одною кожного разу, коли, на думку будь-якої зі сторін, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека перебувають під загрозою. Однак, ця стаття не передбачає військової участі інших країн НАТО.

“На даний момент більшість зібраних доказів вказує на те, що це [запуск 4 статті] не буде потрібно на цьому шляху ескалації, але цей інструмент все ще в наших руках. Усі процедури до Статті 4 працювали належним чином і показали, що, будучи членом НАТО, ми перебуваємо в дуже міцному Альянсі. Альянсs, який спрацював”, - йдеться у заяві.

Прем’єр-міністр Польщі висловив співчуття сім'ям жертв вчорашнього інциденту і запевнив, що про них подбають.

Також він запевнив, що діяльність усіх державних служб, цивільних, військових і силових, буде спрямована на посилення безпеки східних і північних кордонів Польщі.

Матеуш Моравецький закликав не вестися на маніпуляції з боку Російської Федерації, яка може “сіяти пропаганду, ворожнечу та взаємну неприязнь”.

“Це, безумовно, одна з цілей Кремля”, - підкреслив польський прем’єр.

Як повідомлялося, на місці вибуху 15 листопада у польському Пшеводуві виявлено залишки ракети С-300, яка є на озброєнні російської та української армій.

Після інциденту польський президент Анджей Дуда на брифінгу вказав на те, що "немає переконливих доказів того, хто випустив цю ракету".

Згодом президент США Джо Байден заявив, що за інформацією, яка є у його розпорядженні, ракета, яка впала на території Польщі, була запущена не з території Росії.

Генесек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вибух у Польщі, швидше за все, виник через падіння української ракети системи ППО, яка відбивала російську атаку на інфраструктуру.

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