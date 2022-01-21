Силовики Кадирова викрали матір чеченського правозахисника з її квартири у Нижньому Новгороді: відео

Хвору на діабет жінку забрали з дому озброєні люди в балаклавах, оскільки вона проходить свідком у справі і не з’явилася за повісткою.

У п’ятницю, 21 січня, у Мережі з’явилося відео із вивезеною чеченськими силовиками з російського міста Нижнього Новгорода Заремою Мусаєвою - дружиною колишнього судді Верховного суду Чечні Сайді Янгулбаєва та матір’ю правозахисника Абубакара Янгулбаєва.

Кадри її розмови з уповноваженим з прав людини в Чечні Мансуром Солтаєвим опублікувала державна телекомпанія "Грозний" в Instragram.

На опублікованому відео викрадена увечері, 20 січня, зі своєї квартири у Нижньому Новогороді жінка ледве розмовляє і плутає слова, на всі запитання відповідає ствердно.

“Я зараз переконався, жодного насильства до вас не застосовувалося, стан у вас зараз... Ми розуміємо, ви інсулінозалежна, зараз вас огляне лікар. Ми тримаємо питання на контролі”, говорить їй чеченський омбудсмен.

Син затриманої Абубакар Янгулбаєв гнівно прокоментував те, що сталося, у своєму Telegram-каналі: “Це суцільне пекло. У мене немає слів. Я не вірю, що таке може відбуватися у Росії. Я знаю свою матір, і зараз на відео вона у дуже тяжкому стані і просто ніяка”.

Влада Чечні підозрює Абубакара Янгулбаєвав тому, що він веде Telegram-канал “1Адат”, який раніше був визнаний екстремістським грозненським судом. У цьому каналі публікується критика Кадирова та влади республіки.

Очільник Чечні Рамзан Кадиров у своєму Telegram назвав затримання Зареми Мусаєвої узгодженою операцією, здійсненою відповідно до процесуального законодавства Росії.

Він також звинуватив жінку в нападі на співробітника поліції, якого вона “мало не позбавила ока”. “Тим самим вона вже заробила собі статтю на реальний термін ув'язнення. Щоб не доводити до цього, їй треба було лише прийти за повісткою до слідчого, а не впадати в крайність і доводити ситуацію до межі”, — сказав він.

Про викрадення матері правозахисника першою повідомила організація “Комітет проти катувань”.

Нагадаємо, раніше в Німеччині засудили до довічного ув'язнення обвинуваченого у справі про вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, яке сталося влітку 2019 року в Берліні.

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