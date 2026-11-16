Сім місяців під водою з ядерними ракетами: британська субмарина повернулася з рекордом

Підводний човен Британії встановив світовий рекорд, Фото: Royal NAVY.mod

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Атомний підводний човен Королівського військово-морського флоту Великої Британії, озброєний ядерними ракетами «Трайдент», прибув на свою базу в Шотландії після безпрецедентного 217-денного перебування під водою. Йому вдалося встановити рекорд за тривалістю патрулювання.

Про це повідомляє BBC.

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Підводний човен із ракетами Trident встановив рекорд

Команда субмарини HMS Vengeance у складі 140 військовослужбовців провела понад сім місяців у повній відірваності від світу, вийшовши з порту Фаслейн ще 12 квітня.

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На військово-морській базі Клайд екіпаж після рекордного для британського флоту автономного занурення особисто зустрів міністр оборони Вес Стрітінг.

Останніми роками середня тривалість бойових походів субмарин класу Vanguard збільшилася вдвічі. Усе через брак справних човнів.

Коли HMS Vengeance під ескортом буксирів та допоміжних катерів заходив у затоку Ґер-Лох, на його верхній палубі вишикувалися моряки. На корпусі ракетоносця помітно наросли водорості й мушлі, а в деяких місцях обсипалося спеціальне звукоізолювальне покриття.

Швартування HMS Vengeance планувалося ще тиждень тому, але терміни змістилися, бо човен, який мав прийняти естафету бойового чергування, мусив екстрено повернутися в порт через технічну поломку.

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Минулого тижня на безпековому форумі в Осло командувач ВМФ — перший морський лорд, генерал сер Ґвін Дженкінс — наголосив, що Лондону слід краще дбати про технічний стан субмарин.

Сам Вес Стрітінг підкреслив, що рішення тримати людей у морі довше запланованого терміну є вимушеним.

Від 1969 року Велика Британія безперервно тримає у Світовому океані хоча б один підводний ракетоносець, підтримуючи політику ядерного стримування. Її суть полягає в концепції взаємного гарантованого знищення: навіть у разі ядерної атаки на Британію країна збереже можливість завдати нищівного удару у відповідь.

Кожен із чотирьох 150-метрових ракетоносців проєкту Vanguard може нести до 16 ракет «Трайдент». Деякі з них оснащуються кількома боєголовками, руйнівна сила яких у багато разів перевищує потужність атомної бомби, скинутої на Хіросіму 1945 року.

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Як увесь цей час жив екіпаж

Аби залишатися невидимими для ворожих радарів і сонарів, підводні човни не спливають на поверхню протягом усього рейду та дотримуються суворої тиші в ефірі.

Лише раз на якийсь період субмарини піднімаються ближче до поверхні, щоб прийняти зашифровані повідомлення через буксирувану дротову антену або спеціальний буй зв’язку.

Спілкування команди з родинами вкрай обмежене: раз на сім днів морякам передають короткі «сімейні телеграми» обсягом до 120 слів, причому надсилати відповідь заборонено.

Зміст листів ретельно фільтрують — тривожні звістки з дому можуть затримати, якщо вони здатні вибити підводника з рівноваги та знизити його працездатність. Коли дозволяє погода на поверхні, екіпажу також вмикають радіовипуски новин.

Велика Британія: останні новини

Нагадаємо, Велика Британія вперше за понад п’ять років одночасно вивела в море три з чотирьох своїх атомних підводних човнів класу Vanguard, які становлять основу ядерного стримування країни.

Щонайменше один із них несе бойове чергування з балістичними ракетами «Трайдент», тоді як два інші можуть виконувати випробування чи тренувальні завдання, хоча Королівський флот не розкриває деталей місій.

Нетипове розгортання відбувається на тлі зростання російської активності біля британських берегів. За перші сім місяців 2026 року кількість операцій зі стеження за суднами РФ у водах під юрисдикцією Великої Британії зросла на 25%.

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