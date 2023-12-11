Сім місяців очікування і 4 години операції: у Перу роз'єднали сіамських близнюків (фото)

У Перу під час виснажливої операції розділили сіамських близнюків.

Про це пише NTK.

Брати народилися недоношеними на терміні 32 тижні. Вони поєдналися на животі. Операція з роз'єднання семимісячних немовлят тривала понад чотири години. У ній брала участь багатопрофільна команда з 28 фахівців, зокрема хірургів з трансплантації печінки.

Операцію було проведено в лікарні в Лімі.

У Перу роз'єднали сіамських близнюків / Фото: Jam Press

Немовлята з регіону Ламбайєке мали спільну ліву частку печінки. Деякі з їхніх вен та артерій були пов'язані. Перша частина операції полягала у поділі близнюків. Їхні загальні органи були розділені на другому етапі. І останнім кроком стало відновлення черевної порожнини.

Медики тепер кажуть, що діти "прогресують сприятливо".

Одного з них виписали через 10 днів після операції, яка вважається однією з найскладніших процедур, які будь-коли проводилися в Перу. Його брат перебував у відділенні інтенсивної терапії, але 6 грудня місцеві ЗМІ повідомили, що він, як очікується, незабаром приєднається до своєї родини.

У Перу роз'єднали сіамських близнюків / Фото: Jam Press

Найближчими роками дітям буде потрібна наступна операція та неврологічна допомога.

Їхня мама сказала: "Я була дуже здивована, дуже рада, і тепер я можу їх тримати".

Відповідно до звіту за 2023 рік, рівень мертвонародження у сіамських близнюків оцінюється приблизно в 60 відсотків. Зазвичай 25 відсотків народжених живуть досить довго, щоб стати кандидатами на операцію. Втім, виживають після операції лише 60 відсотків.

Нагадаємо, як живуть найстаріші у світі сіамські близнюки Лорі та Джордж Шаппелли. Вони перевершили усі очікування медиків.

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