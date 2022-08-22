Сім'я купила стару валізу і знайшла там рештки людини: моторошна історія у Новій Зеландії

Сім'я, яка мешкає на півдні Окленду, зробила моторошне відкриття після того, як розпакувала придбані речі вдома.

Поліція Нової Зеландії розпочала розслідування у зв'язку з виявленими у старій валізі рештками людини. Родина придбала валізу на аукціоні, який проводив склад.

Про це пише Бі-бі-сі.

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Відомо, що родина пішла до місцевої складської компанії й придбала в неї причіп із товарами, серед яких були старі валізи. Зміст валізи виявили тільки після того, як розпакували її вдома, розповідає слідчий Тофілау Фаамануя Вааелуа.

Кілька сусідів родини також розповіли, що відчули "огидний запах", який виходив із помешкання до прибуття поліції.

Один із сусідів, який раніше працював у крематорії, миттєво впізнав запах.

"Я одразу зрозумів, що це, й подумав, звідки це може бути?" - розповів чоловік.

Представники поліції заявили, що їхнім пріоритетом є "з'ясувати особу загиблого, щоб встановити всі обставини цієї справи".

Раніше стало відомо, що поліція США виявила останки давно померлого чоловіка в холодильнику однієї з приватних квартир в Туелі, штат Юта.

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