Сім'я пасажирки літака, що розбився у Бразилії, показала її останні тривожні повідомлення – фото

Пасажирка літака, який 9 серпня розбився у Бразилії, перед загибеллю надіслала повідомлення своїй сім'ї, в яких йшлося про те, що вона "боїться старого літака".

Про це пише Need To Know.

23-річна Розана Сантос Ксав'є була у пасажирському літаку VoePass, який зазнав катастрофи в штаті Сан-Паулу, внаслідок чого загинули всі, хто перебував на борту.

Вона висловила своє занепокоєння щодо ATR 72-500 у сімейному чаті невдовзі після посадки.

"Я так боюся цього рейсу, клянуся, це старий літак", - написала Розана. "Там зламане сидіння, це хаос".

SMS Розани / Фото: Jam Press

Мама дівчини Роземейр порадила їй прочитати Псалом, щоб заспокоїти нерви.

Але жінка зізналася, що в глибині душі вона мала погане передчуття. Незабаром Роземейр побачила в новинах, що літак зазнав аварії.

Наслідки падіння літака в Бразилії

Двомоторний турбогвинтовий літак летів з південного штату Парана до Сан-Паулу, коли він упав за 80 км на північний захід в місті Віньєду.

Роземейр розповіла місцевим ЗМІ: "Я запанікувала. Я почала бігати будинком та кричати".

Розана поверталася додому до Франку-да-Роша неподалік Сан-Паулу, Бразилія, після робочої поїздки. Вона працювала віддалено з дому, але кожні два місяці відвідувала збори в Толедо, неподалік аеропорту в Каскавелі.

Розана Ксав'є / Фото: Jam Press

Її мама описала доньку як працьовиту та годувальницю сім'ї. Вона сказала: "Все, що в неї було, було для мене, мого чоловіка та моїх дівчаток. Вона думала лише про нас. Її гроші завжди були потрібні, щоб допомагати по дому".

Національне агентство цивільної авіації Бразилії заявило, що літак був зроблений 2010 року і мав чинні реєстраційні та льотні сертифікати.

Нагадаємо, лікарка приголомшила, як в останню мить не сіла на цей літак, завдяки SMS від батька. Він благав її залишитися ще на один день.

Читайте також: