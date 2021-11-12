Сім'я переїхала з міста до віддаленого будинку в лісі, який вони збудували з глини та соломи (фото)

Сім'я переїхала з міста до віддаленого будинку в лісі, який вони збудували з глини та соломи (фото)

Родина не сплачує "комуналку" 10 років.

36-річна Місті Мерф'Арієнс та її 46-річний чоловік Брайс з Канади переїхали з міста, змінивши орендовану квартиру на збудований власний будинок у віддаленому канадському лісі.

Про це пише Metro.

Пара, яка познайомилася під час роботи кухарями в Гамільтоні, розповідає, що обоє не поділяли захоплення традиційною орендою чи накопиченням на будинок. Ідея збудувати власний віддалений будинок виникла у них після того, як вони часто відвідували котедж бабусі Брайс у Даремі, а потім переїхали туди в 2006 році.

"Від моменту зустрічі ми відразу зрозуміли, що хочемо вести альтернативний спосіб життя. У котеджі бабусі Брайс було так спокійно, і ми постійно розчаровувалися, коли змушені були виїжджати й повертатися до міста", - каже пані Місті з Дандолка, Онтаріо.

Вивчаючи кілька років поради та рекомендації від родичів, які жили в сільській місцевості, подружжя все ж купило земельну ділянку за 37 500 доларів і взялося за будівництво будинку, який звели з натуральних матеріалів - глина, пісок і солома.

Процес будівництва обійшовся їм всього в 10 тисяч доларів, а тепер, за оцінками родини, фінансування їхнього життя коштує лише 15 тисяч доларів на рік. Через чотири місяці будинок був готовий до заселення.

Чоловік із дружиною розповідають, що переїзд приніс їм тисячі заощаджень, оскільки родина не оплачувала рахунки протягом десяти років.

Пара каже, що вони майже повністю самодостатні, електроенергію отримують від сонячних панелей і використовують дощ і колодязь для води. Вони також тримають власну мініферму з корів, курей, качок та овочеву ділянку.

Щоб заробити гроші, Місті і Брайс керують невеликим підприємством громадського харчування в місцевій громаді, але не маючи автомобіля, вони пересуваються на велосипеді, пішки або їздять верхи.

У пари також є семирічна донька Сейдж та п’ятирічна Авророа. Вони навчаються вдома, а матір ще й розповідає їм, як правильно доглядати за тваринами.

Крім того, Місті зауважила, що вона завжди страждала від сильних мігреней, але все змінилося після переїзду до сільської місцевості.

"Через шість місяців після переїзду вони повністю припинилися, і я переконана, що причиною мого дискомфорту був шум і міське середовище", - заявляє вона.

Брайс визнав, що такий спосіб життя підходить не всім, але каже, що для їхньої родини це була мрія.

"Протягом багатьох років ми прийшли до висновку, що наші щорічні витрати на життя становлять приблизно 15 000 доларів США – і це з вихованням двох дітей", - сказав Брайс.

Нагадаємо, на півночі Боснії 72-річний Воїн Кусіч збудував для своєї дружини Любіци будинок, який може обертатися на 360 градусів, після того, як вона сказала, що хоче мати вибір, що бачити з вікна.

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