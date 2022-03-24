Сім'я російського мільярдера загинула у власному помешканні: ударами ножа убито двох малолітніх дітей

Убивство сталося після повернення бізнесмена з відпустки, яку він проводив на Мальдівських островах.

У російському місті Нижній Новгород у власній елітній квартирі було виявлено мертвими російського мільярдера Василя Мельникова та його сім’ю. Усі загинули від ножових ран.

Як повідомляють російські видання, за версією слідства, директор великої медичної фірми “Медстом” сам убив свою дружину та дітей, після чого наклав на себе руки.

Цей випадок стався невдовзі після того, як Мельников із сім'єю повернувся з відпустки, яку проводив на Мальдівських островах.

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Відпочинок бізнесмена був неспокійним — після запровадження санкцій через війну, яку розв’язав Кремль в Україні, його бізнес опинився на межі краху. Відомо, що його фірма займалася поставками до Росії імпортного медобладнання.

Напередодні один із співробітників фірми отримав від 43-річного директора несподіване повідомлення з проханням поховати його там, де похована його мати. "Ключ під килимком, двері не ламайте", - також було написано в цьому повідомленні.

На думку слідства, після цього чоловік вчинив страшний злочин – убив свою 41-річну дружину та дітей віком 10 та 4 років, а тоді наклав на себе руки. Повідомлення було прочитане лише вранці, після чого на місце трагедії було викликано поліцейських.

Ще однією версією є можливе вбивство через конфлікт із колишнім партнером через розподіл бізнесу. З цього приводу тривали судові процеси, а директор “Медстом” на якийсь час наймав собі охоронця.

Нагадаємо, окремі російські олігархи обговорюють можливість фізичного усунення президента Росії Володимира Путіна.

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