Сім'я шокувала, як похована живцем жінка 11 днів намагалася вибратися з труни – фото

Коли місцеві відкрили її труну, вона ще була теплою.

У Бразилії нібито похована живцем жінка пролежала у своїй труні одинадцять днів, намагаючись пробитися назовні.

Про це пише Mirror.

Повідомляється, що 37-річна Розангела Сантос кричала під час відчайдушної спроби вирватися на волю. При цьому вона зазнала травм зап'ясть. Кров була виявлена всередині труни, коли її тіло ексгумували на цвинтарі в Ріашао-дас-Невес.

Зрештою, її сім'я розбила кам'яну гробницю і знайшла Розангелу бездиханною.

Могила Розангели / Фото: Globo G1

З'явилося відео, що показує хвилювання на цвинтарі, коли місцеві жителі спочатку дістали важку труну та зняли кришку.

У кліпі одні люди просять викликати швидку допомогу, інші торкаються ніг жінки і коментують, що тіло тепле. Проте невдовзі її констатували мертвою у лікарні та поховали наступного дня.

Люди витягують труну / Фото: Globo G1

Люди, які мешкають поряд з цвинтарем, попередили її сім'ю через 11 днів після того, як Розангела була похована, почувши крики та удари, що долинали з могили. Її тіло було ще теплим і було в іншому положенні, ніж в якому воно було поміщене у труну.

Жінка мала рани на руках і на лобі, мабуть, вона намагалася вирватися з труни. Вати, яка була у вухах та ніздрях жінки, також не було в її тілі. Цвяхи з боків кришки труни були висунуті вгору, а всередині були подряпини та кров, стверджують вони.

Розангела Сантос / Фото: Globo G1

Наталіна Сільва розповіла бразильському сайту G1, що багато людей чули приглушені крики вночі. Вона сказала: "Коли я підійшла до могили, я почула стукіт зсередини. Я подумала, що діти, які грають на цвинтарі, розігрують мене".

Мама жінки пригадала, що коли вони зняли труну і відкрили її, то виявили, що її тіло було поранено — травм, за її словами, не було, коли її ховали. Вона сказала: "Вона намагалася відкрити кришку, навіть цвяхи, які були забиті, розхиталися. Її руки були пошкоджені, наче вона намагалася вибратися".

Ана Діас, яка живе неподалік цвинтаря, розповіла бразильському телеканалу Globo: "Було понад 500 людей, які прийшли сюди і заповнили цвинтар, всі прийшли подивитися, багато людей торкнулися її ноги, і всі відчули, що вона ще тепла. Вона не була холодною".

Розангела перебувала в лікарні в Оесті в Баррейрасі протягом тижня після того, як її сім'я терміново доставила її туди із сильною втомою.

Згідно зі свідченням про смерть, вона перенесла дві зупинки серця, перш ніж "померла від септичного шоку". Повідомляється, що жінка, яка була заміжня, але не мала дітей, з семирічного віку страждала на непритомність і приймала протисудомні препарати.

Втім, поліцейське розслідування дійшло висновку, що свідчення стогонів та ударів могли бути "чутками". Влада зрештою ухвалила, що вона не була похована живцем. Але рідні та місцеві з цим не згодні.

Нагадаємо, в Новій Зеландії матір визнали винною у вбивстві трьох доньок. Медики наполягають, що жінка була психічно неврівноваженою і не розуміла, що робить.

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