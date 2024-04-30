Сім'я шпигунів ГРУ з Чехії допомогла підірвати збройні склади в Болгарії та отруїти бізнесмена Гебрева – The Insider

Подружжя співпрацювало з ГРУ, яке вирішувало, що якщо постачання зброї у світі шкодять військовим інтересам РФ, то його агенти організовували диверсії для зриву постачань.

Подружжя російських шпигунів Микола та Олена Шапошнікови допомогли ГРУ РФ організувати вибухи на складах боєприпасів у Чехії та Болгарії, а також отруїти болгарського власника компанії з виробництва зброї Омеляна Гебрева.

Про це йдеться в розслідуванні видання The Insider.

Що відомо про Миколу та Олену Шапошнікових

У матеріалі вказано, що Микола Шапошніков виріс у російському Сєвєродвінську в сім'ї військових інженерів, навчався в Бакинському військовому командному училищі на інженерному факультеті і три роки воював в Афганістані. 1985 року Микола одружився з уродженкою Києва Оленою – донькою радянського офіцера, яка працювала в Бакинському фізичному інституті.

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Далі Шапошніков служив у Чехословаччині. Командування звинуватило його у "розкраданні бензину та акумуляторів з армії", після чого чоловіка виключили з КПРС.

На початку 1990-х Шапошніков попросив політичного притулку в Чехословаччині як "дисидент". Як доказ він навів своє виключення з КПРС. Так, 1991 року росіяни отримав статус політемігранта, а наступного року притулок отримали і Олена із двома дітьми. Шапошнікови приховали від чеської влади деякі факти своїх біографій і подалися на отримання громадянства. Микола отримав громадянство Чехії 1999 року, а Олена – 2004-го.

Російські шпигуни Микола та Олена Шапошнікови / Фото: The Insider

Шапошніков у 2000 роках почав працювати у групі Imex, яка продавала зброю часів СРСР до інших країн. А його дружина тоді офіційно займалася імпортом чавуну з колишніх республік Радянського Союзу. Як пізніше з’ясували в чеській поліції, насправді Олена була "повністю залучена до діяльності Imex" та "активно керувала діями свого чоловіка" в координації з генералом ГРУ Росії Андрієм Авер’яновим, очільником військової частини 29155.

Повідомляється, що на роботі в Imex Шапошніков отримував близько 650 дол. на місяць. За даними чеських слідчих, офіційний дохід сім'ї "у деяких випадках не міг покрити навіть місячний рахунок за телефон". Водночас, вказано в розслідуванні, Микола та Олена вели спосіб життя мільйонерів і скуповувала нерухомість у Чехії та Греції. Вартість цієї нерухомості суттєво перевищувала дохід подружжя. Як з’ясували згодом чеські слідчі, Шапошнікова мала офшорну компанію на Маршаллових островах і два рахунки у швейцарських банках.

2009 року подружжя придбало віллу на грецькому півострові Халкідіки за 275 290 євро, як вказано в акті купівлі-продажу. Олена запевняла слідчих, що їй допомогли грошима батьки. Розслідувачі звернули увагу, що батьки Олени – літнє подружжя, яке живе в Києві на пенсію менш як 300 дол. на місяць. Наступного року Шапошнікови переїхали на віллу, яку назвали "Елена". Після цього вони нечасто відвідували Чехію.

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Зустрічі з ГРУ на віллі подружжя у Греції

Як припускають розслідувачі, вілла використовувалася для зустрічей працівників підрозділу 29155 ГРУ. Вони почали регулярно літати до розташованих неподалік Салонік невдовзі після переїзду Шапошнікових до Греції. Зокрема, до Салонік приїжджав сам генерал Авер’янов, з яким Олена регулярно листувалася електронною поштою, та ще щонайменше чотири співробітники підрозділу.

Повідомляється, що деякі поїздки російських агентів збігалися з операціями ГРУ в регіоні. Так, 2014 року наступного дня після отруєння Гебрева в Болгарії до Салонік приїжджав співробітник 29155 ГРУ Олексій Капінос за дипломатичним паспортом. Шапошніков сказав чеським слідчим, що це був "друг сім'ї".

Отруєння Гебрева і ситуація зі зброєю для ЗСУ

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Як розповів журналістам Гебрев, Шапошнікови познайомилися з ним 2012 року і намагалися нав’язати спілкування, хоча не мали спільного бізнесу. За словами бізнесмена, Олена була "домінувальним партнером" і скеровувала розмову в потрібному їй руслі.

Розслідувачі раніше повідомляли, що Гебрева на момент його отруєння вважали постачальником боєприпасів для ЗСУ. Сам він стверджував, що припинив постачання у зв’язку з Мінськими угодами, незадовго до отруєння.

Джерела видання, які "займалися закупівлями зброї в Україні", поінформували, що після отруєння болгарського бізнесмена Шапошніков намагався нав’язати покупцям в українському уряді іншого постачальника, але держава так і не уклала з ним контракт через незадовільну якість товару.

За даними чеської поліції, Олена звітувала перед Авер’яновим про майбутні контракти з продажу зброї, які її чоловік знайшов завдяки роботі в Imex. Тож якщо в ГРУ вирішували, що постачання зброї шкодять військовим інтересам РФ, підрозділ 29155 організовував диверсії для зриву постачань. Як приклад журналісти навели випадок 2013 року із запланованими постачаннями понтонних мостів і КрАЗів для Міноборони В'єтнаму. Після того як Шапошнікова повідомила про це постачання Авер’янову, судно з військовим обладнанням безслідно зникло невдовзі після виходу з порту в Болгарії.

Вибух на складі боєприпасів у Болгарії

Шапошнікови також забезпечили доступ на склади боєприпасів у болгарському Врбетіце агентам ГРУ Олександру Мішкіну та Анатолію Чепізі, відомих за отруєнням у Солсбері як "Петров" і "Боширов". Вони використовували фейкові паспорти на імена "Руслан Табаров" і "Микола Попа".

Після візиту російських агентів на складі, де зберігалися куплені Гебревим боєприпаси, стався вибух. Під час нього загинули двоє співробітників складу.

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Шапошнікови переконувала чеських слідчих, що всі їхні зв’язки з працівниками ГРУ були "особистими" або пов’язаними з роботою Imex. Подружжя шпигунів стверджувало, що ніколи свідомо не допомагало з диверсіями. Шапошнікови також звинуватили Чехію в "політичному переслідуванні".

Як виявили водночас розслідувачі, Олена таємно отримала російський паспорт із номером, зарезервованим для членів підрозділу ГРУ 29155. Шапошнікова 2015 року їздила за цим паспортом на два дні до Москви, де президент РФ Володимир Путін надав їй звання "героя Росії". Приблизно тоді ж звання "героя Росії" отримали й інші причетні до вибухів на складах та отруєння Гебрева з підрозділу 29155.

Що з Шапошніковими зараз

"Після того, як сімейством Шапошнікових зацікавилася чеська влада, Микола в очікуванні арешту почав зловживати алкоголем і нехтувати ліками. У лютому цього року він раптово помер", – зазначається в розслідуванні.

Водночас Олена досі перебуває на волі у Греції та звинувачує чеську владу в "переслідуванні". Невдовзі Греція має вирішити, чи екстрадувати Шапошнікову до Чехії.

До слова, в червні 2023 року у Болгарії знову стався вибух на складі озброєнь компанії Гебрева. Перед цим вибухи на складах зі зброєю відбулися 2014 року та в липні 2022 року.

Додамо, що Гебрева було отруєно у квітні 2015 року. Він впав у кому, з якої вийшов лише за місяць. У травні була ще одна невдала спроба отруїти Гебрева після його виходу з лікарні.

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