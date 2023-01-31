Сім'я з 6 дітьми місяцями жила у підвалі будинку, бо готувалася до кінця світу (фото)

Поліція звільнила шістьох дітей, які жили у підвалі будинку в австрійському місті Обріц. Їхні батьки, британці за походженням, належать до так званих "виживачів", тобто людей, які готуються до кінця світу.

Про це повідомляє Heute.at з посиланням на поліцію.

Жителі Обріца, міста Австрії неподалік кордону з Чехією звернулися до поліції і повідомили, що чули дитячі голоси, які затихали щоразу, коли вони підходили до будівлі.

Під час операції зі звільнення дітей їхні батьки забарикадувалися з ними, напали на силовиків, використавши перцевий балончик. Крім того, британці навіть погрожували вбити своїх дітей.

Зрештою вдалося вивільнити шістьох дітей віком від 7 місяців до 5 років із винного льоху. Затримано їхніх батьків: 54-річного чоловіка та його 40-річну дружину. У так званому будинку знайшли зброю.

Невідомо, як довго сім'я жила у винному льоху. За попередніми даними, це тривало за кілька місяців. Є інформація, що 54-річний уродженець Австрії купив винний льох через англійську компанію.

Заступник мера муніципалітету Вайнфіртель заявив, що діти не були ізольовані повністю. Він стверджує, що бачив їх два тижні тому. Каже, діти гуляли й віталися. Але вони не були зареєстровані в Австрії.

Ймовірно, діти народилися у Великій Британії. Їх оглянули лікарі. Вони здорові, у хорошому стані, і немає жодних ознак того, що вони були жертвами будь-якого насильства.

За попередніми даними, батьки шістьох дітей належать до так званих "виживачів", які діють переважно в Північній Америці та Великій Британії. Ці люди переконані, що людству загрожує вимирання, і готуються до катастрофи: від відключення електроенергії через інопланетне вторгнення до ядерної атаки. Вони враховують усі сценарії Армагеддону.

Британські ЗМІ встановили, що нібито батько сімейства донедавна працював у кількох лондонських IT-компаніях. Він також є автором багатьох книг.

Поліція додала, що це складна справа і вони також припускають, що чоловік міг бути особою, яка ухиляється від військової служби.

Нагадаємо, що у Варшаві виявили 26-річну жінку, яка на пізніх термінах вагітності жила зі своїм партнером у бетонному сараї. Коли її знайшла міська варта, вагітна лежала під старими ковдрами. Її госпіталізували.

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